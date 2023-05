Después de hablar del abandono obligado de Manuel Cortés en 'Supervivientes 2023', Terelu Campos anunciaba algo en el plató de 'Sálvame Diario' que ningún colaborador se esperaba. Tras el altercado que ocurrió hace unos días con Raquel Bollo en los pasillos de Telecinco, parece que la presentadora está estudiando iniciar acciones legales contra ella.

Terelu ha dejado claro que "no puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación así" y ha añadido: "Me da pena porque a mí me puede acusar de muchas cosas, pero que yo no sea una persona comprometida, que encima es lo que he mamado y que yo no haya respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho siempre...".

"Jamás he tenido alguna duda sobre su relato" ha asegurado Terelu y entiende que "uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas". Tras estas declaraciones, la presentadora ha advertido que "me vale un mensaje de 'estaba nerviosa, si me manifesté así, lo siento porque sé que nunca has dudado de mí'", pero a día de hoy no ha recibido las disculpas de Raquel.

Belén comentaba las palabras de Terelu y aseguraba que estaba adquiriendo un protagonismo que no le pertenecía porque Raquel estaba dirigiéndose al programa, no a ella en concreto: "Yo creo que iba dirigido a ti". Algo molesta, la presentadora le ha respondido: "Belén, yo no necesito a Raquel Bollo para darme protagonismo y menos en una cosa tan espantosa como esto".

Recordemos que Raquel se mostró ante las cámaras de lo más alterada tras ver a la hija de Chiquetete hablando de ella y de sus hijos en el plató. Sin pelos en la lengua, le recriminó a Terelu que le girase la cara días atrás en maquillaje y, después, arremetía contra el programa por seguir hablando de ella tras tener tres sentencias que dictaminan que ha sido víctima de violencia de género.

Víctima

Sin embargo, parece que Terelu entiende que sí se dirigió a ella de alguna manera y que le recriminó no haberla apoyado como víctima de violencia de género, por eso ha querido dejar claro que está estudiando tomar medidas legales y que lo único que pide es un perdón por parte de Raquel.