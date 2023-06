La Fórmula 1 tiene mucho tirón entre los aficionados y también entre aquellos que están más atentos a las gradas VIP (very important person) y espacios reservados para los invitados más exclusivos que a las carreras propiamente dichas. Este domingo en Montmeló (Barcelona) fueron muchos.

Porque la "alonsomanía" está en pleno auge y entre el famoseo de distinta naturaleza (deportistas, cantantes, actores, cocineros) no podía ser menos. No obstante, hay que ser justos y apuntar que además del asturiano Fernando Alonso, otro que también tiene su público y nutre mucho al mundo del colorín es el piloto Carlos Sainz jr.. Ambos son rivales al volante pero no fuera de las pistas, donde hay buen rollo.

Entre los que acudieron al circuito para verles correr estuvo Rosalía. El día anterior actuó en el festival Primavera Sound y este domingo se lo tomó libre para asistir a la Fórmula 1. Allí se encontró con el futbolista Neymar, con quien se saludó de manera muy efusiva y ambos no dudaron en hacerse varias fotos juntos. Hasta el glamour de Hollywood estuvo presente en Montmeló gracias a la presencia de Catherine Zeta-Jones, su marido Michael Douglas y su hijo Dylan.

Más futbolistas: Kylian Mbappé, ya recuperado de la fiesta del Barça tras ganar la Liga; el portugués Joao Felix y Aymeric Laporte, defensa del Manchester City. Del mundo del baloncesto allí se presentó Pau Gasol, acompañado de su mujer Cat McDonell.

Entre los cantantes se pudo ver también a David Bisbal y a Omar Montes, quien también boxea. Por eso estaba en Barcelona, por un torneo en el que participó y al parecer ganó el día antes.

No en plan famosa, sino de currante, estuvo Melissa Jiménez. La periodista cubre la F1 para un medio y también corteja con Fernando Alonso. Pero no, de momento no se ha conseguido una buena foto juntos.

Con Fernando Alonso sí que posó, aunque un día antes, el famoso cocinero Dabid Muñoz. Éste colgó una foto en sus redes con el piloto asturiano. Por lo que se ve, se lo encontró por Barcelona.

Y es que el asturiano tiene muchos fans y seguidores allá donde va. Pilota su fama como sus coches.