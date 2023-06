Gerard Piqué y Clara Chía se casan. Según el portal 'Look', el ex de Shakira y su nueva novia ya habrían tomado la importante decisión de pasar por el altar y, como deslizan fuentes muy cercanas a la pareja y de toda solvencia, harían pública esta gran noticia en una fecha muy importante para la familia del exfutbolista, la boda de su hermano Marc el próximo 23 de junio.

Al parecer, Piqué querría anunciar su 'sí quiero' en este momento tan especial en el que estarán presentes todos sus seres queridos a excepción de sus hijos Milan y Sasha, ya que la cantante colombiana se habría negado a que los pequeños se quedasen con su padre cinco días más de lo previsto por convenio para asistir a la boda de su tío. Un duro revés para el catalán que habría empeorado (más) la tensa relación que mantiene con Shakira, que no estaría dispuesta a que los niños compartiesen esta celebración familiar con la novia del exfutbolista.

Sin embargo, ni siquiera la ausencia de sus hijos va a enturbiar la felicidad de Gerard, que según el diario podría arrodillarse durante la boda de su hermano para pedir formalmente matrimonio a Clara -que acudirá con el culé por primera vez a un evento familiar- aunque la pareja ya habría comenzado con algunos preparativos de cara a su gran día.

Un paso al frente por parte de Piqué, que en sus 12 años de amor con Shakira no pasaron por el altar porque, como confesó la cantante en alguna ocasión, "el matrimonio me asusta": "No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante. Una pequeña fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta" aseguraba.

Sin embargo, Clara parece que no es de la misma opinión que la cantante y un año después de comenzar (oficialmente) su relación con la joven catalana, el exfutbolista ya piensa cómo anunciará su compromiso a sus familiares y amigos.