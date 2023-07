Comida asturiana para la Sevilla vegana

Carmen Nagy, de amplia experiencia en la hostelería, y la ovetense Elisa Alonso, barista de profesión, se conocieron en Dublín y en el verano de 2020 fundaron Thank You Mother en Mairena del Aljarafe, uno de los municipios residenciales cercanos a la capital hispalense, donde, además de honrar a las madres en el propio nombre del local, elaboran a diario propuestas veganas pletóricas de color, sabor y buenos ingredientes.

A las dos les gusta mimar los detalles. Y claro está, comienzan por la presentación de los platos y las mesas, vestidas de forma sencilla, pero con toques especiales como las vajillas de cerámica artesanales o los cafés impecablemente servidos, de la mano de Elisa Alonso.

La carta de Thank you, mother se basa en las influencias gastronómicas recibidas por estas dos viajeras en sus periplos por el mundo. "Teníamos claro que fuese un establecimiento vegano. Sin ningún producto de origen animal", explica Elisa Alonso. Los fines de semana reciben un auténtico peregrinaje de sevillanos e incluso onubenses que quieren probar las quichés, el "mac and cheese", los rollitos vietnamitas, las ensaladas templadas (bowls) de estilo hawaiano.

El local es de pequeñas dimensiones, unos 50 metros cuadrados aproximadamente. Su gran activo es la enorme terraza con capacidad para más de una veintena de comensales. El lugar ideal para disfrutar de cenas de verano en la cornisa del Aljarafe, donde ya veraneaban los antiguos romanos huyendo del calor de Itálica. Aunque las fincas y cortijos y almazaras han dado paso a urbanizaciones y demás, el local de Carmen y Elisa siempre resulta refrescante. A la entrada un mural de motivos florales realizado por Ana Langehelt, una artista vocacional que centra su trabajo en la pintura mural o arte urbano. Los techos son de cañizo para darle un aire más natural al conjunto.