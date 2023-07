Asturias desfila en los Juegos de la Francofonía

La riosellana Maite Capín se considera modista pero su arte ya hace tiempo que salta fronteras y se queda corto en la definición. Primero fue la industria cinematográfica la que contó con sus capacidades creativas y hasta le valió una candidatura a los Premios "Goya" 2019 de en la categoría de Mejor diseño de vestuario por la película "El Crucigrama de Jacob".

Siguieron luego reputados proyectos como las aclamadas series televisivas "Juego de tronos" y "La casa del dragón". Y a eso hay que sumar que ha trabajado en innumerables producciones de plataformas como Disney, HBO, Netflix y Amazon.

Ahora, cuando esa vía para derrochar su creatividad –la del cine y la televisión–, ya es un camino más que conocido para la asturiana, resulta que también la buscan para las ceremonias deportivas mundiales. Y no en cualquier parte. Capín pasó la tarde del sábado pegada a internet para ver la retransmisión de "Les Jeux de la Francophonie", los Juegos de la Francofonía, que comenzaron ayer en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Una combinación de eventos deportivos y artísticos en los que se unen cada cuatro años las naciones de habla francesa, de manera similar a los Juegos de la Mancomunidad Británica y en versión "hermana menor" de los Juegos Olímpicos. En su gala inaugural, entre abanderados, atletas y artistas de las 56 naciones miembros de la Francofonía, (incluyendo a Canadá, Bélgica, Guinea Ecuatorial y Suiza) se colaron cinco pavos reales "made in Asturias". El diseño de vestuario que lucían los bailarines que simulaban el majestuoso ave salió de la cabeza, de las manos y las puntadas de Capín y sus colaboradores. "Tengo grabada la gala y solo se me oye llorar. Como para no. Me parecía increíble, un sueño, una ilusión que algo mío estuviera en un evento como ese", cuenta la riosellana cuyo taller está en Oviedo.

Fue en mayo cuando estaba en Cáceres rodando una serie, cuando "en un descanso me entró un mensaje muy raro, en inglés, que pensé que era un spam". A punto de tirar el mensaje leyó entre líneas "Tomás de Artefacto Escenografía", que es tanto como citar a la compañía más puntera del mundo en cuestión de fantasías para parques temáticos y todo tipo de historias de película.

"Resultó que le habían contactado para hacer la escenografía de la ceremonia de los juegos y el me había recomendado a mi", cuenta la asturiana. Solo eso ya era un sueño, y Capín cree que los sueños hay que pelearnos. Así que asumió una parte del proyecto, que quedó finalmente en diseñar los vestidos de cinco pavos reales que tenían su momento de gran lucimiento en la celebración. "Hubo días en estos meses que han sido una locura, como las reuniones por videoconferencia entre el Congo, Milán, Estados Unidos y Ventanielles", cuenta. Ahora es momento de disfrutar del éxito compartido, eso sí, con "todos los asturianos que colaboraron en el proyecto, desde la gente de Factoría Cultural de Avilés, To Infinity Lab, la imprenta de David Careaga, Mikel Valdés y todo mi equipo de costura... es que se unió tanta gente que la alegría es mayor. Porque los asturianos si nos lo proponemos... somos la repera".