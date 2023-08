Una supercelebración por todo lo alto y un apoyo incondicional a Cristina Pedroche. En el mejor momento de su vida, y como si hubiese hecho un pacto con el diablo porque cada año que pasa está más espectacular, la actriz e influencer asturiana Paula Echevarría celebró el lunes su 46.º cumpleaños. Y lo hizo acompañada de sus seres queridos y con una fiesta en el marco del Festival Starlite Occident de Marbella.

Derrochando amor y complicidad con el ex futbolista Miguel Torres –con el que protagonizó unas románticas imágenes que reflejan que la pareja está más enamorada que nunca– la actriz candasina deslumbró con un minivestido blanco de lentejuelas con detalles florales en 3D a la altura del pecho con el que presumió tanto de bronceado como de piernas torneadas, y que combinó con sandalias de taconazo.

"Estoy encantada. Yo soy súper celebradora porque la vida hay que celebrarla siempre, es un regalo estar aquí. Y a celebrar con la familia, con los amigos... Tengo aquí a mucha gente que quiero. Está mi hija, mis padres..." contó con una gran sonrisa, revelando que si el pequeño Miki –que cumplió dos años en abril– no asistió a la fiesta es "porque no aguanta, pero sino me lo hubiera traido también".

"El año pasado con un añito recién cumplido era muy pequeño todavía, pero este año ha vivido mucho los cumpleaños en el cole y le encanta y canta el ‘buturanos feliz’ todos los días aunque no sea el de nadie. No me voy a sentir importante", bromeó haciendo referencia a la felicitación de su hijo, que compartía en Instagram.

Un día muy especial en el que Echevarría no dejó pasar la ocasión de mostrar su apoyo incondicional a Cristina Pedroche tras las críticas que ha recibido por presumir de su impresionante recuperación posparto tres semanas después de dar a luz: "No me voy a meter en jardines, pero yo apoyo mucho a Cristina porque me parece que está estupenda. Me parece que está estupenda, se lo ha currado mucho, que no lo olvide nadie".

Arropando a la protagonista de "Velvet", además de Miguel Torres y de su hija Daniela –fruto de su relación con David Bustamante– amigos como Javier Castillo "Poty" y su mujer Isabel Navarro, Ingrid Asensio y Fernando Sanz, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Ana Antic o Pedro Trapote y Begoña García Vaquero, que tras disfrutar del concierto de la artista francesa Zas alargaron la fiesta de cumpleaños en la Cantera de Nagüeles.