A pecho descubierto. Así se exhibió, como el que no quiere la cosa y por sorpresa, la cantante Eva Amaral, del dúo "Amaral", en el escenario del Sonorama Ribera (Aranda de Duero, Burgos) para interpretar la noche de este sábado su famoso tema "Revolución". Su gesto ha provocado, efectivamente, toda una revolución y un chorreo de reacciones, a favor y en contra, en el mundo de la cultura y, por supuesto, de la política. "Por todas nosotras, porque nadie nos pueda arrebatar la dignidad de nuestra desnudez", gritó la cantante zaragozana, quien ha querido significarse en defensa de los derechos de las mujeres a exhibir su cuerpo con libertad.

Todo sucedió justo antes de que comenzara la canción en un concierto con el que el famoso dúo formado por Eva y Juan Aguirre celebraron su 25.º aniversario. Entonces, la cantante tomó la palabra y explicó que el siguiente tema iba dedicado a Rocío, Zahara, Rigoberta, Bebe y tantas mujeres que "ven amenazada su dignidad" para "reivindicar su fortaleza". Inmediatamente dejó caer el corpiño de lentejuelas rojas que lució durante toda su actuación y se puso a interpretar "Revolución" mostrando sus tetas.

Con tal gesto ha querido apoyar a la artista Rocío Saiz, a la que un policía obligó a taparse los pechos durante el concierto que estaba ofreciendo en Murcia el pasado mes de junio. Aquel episodio dio mucho que hablar. Saiz ha dado las gracias a su compañera.

Sin lugar a dudas la acción de Amaral se ha convertido en uno de los momentos únicos de Sonorama Ribera. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Con todo, la propia cantante advirtió de que no tenía el mínimo interés en echar un vistazo al twitter, red social que arde con cualquier cuestión que facilite un debate en el que todo el mundo siente que tiene que decir algo. El de cantar en tetas sobre un escenario cumple todos los requisitos para que lluevan los elogios y las críticas por todas partes como ha quedado demostrado.

Durante casi dos horas "Amaral" desgranó temas incluidos en sus ocho primeros discos, algunos casi olvidados para el gran público, que disfrutó ampliamente de la actuación. El carácter reivindicativo no solo llegó con el medio desnudo de Eva, sino con otros temas, como "Salir corriendo", del que recordó se compuso en apoyo a una mujer que estaba escapando del maltrato doméstico. La despedida del concierto contó incluso con un homenaje a Sinead O’ Connor, recientemente fallecida, al sonar por la megafonía el "Nothing compares to you".

Con todo, si por algo será recordado el Sonorama de este año será por los pechos de Eva Amaral. Entre las primeras que quisieron pronunciarse y aplaudirla estuvo la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, quien alabó la "reivindicación de unos derechos hoy en juego" cuando le preguntaron por ello en Galicia. "Me ha parecido maravilloso y le doy las gracias a Eva, que nos representó a todas las mujeres del país. Es mucho más un gesto, es un símbolo que traduce una reivindicación de unos derechos que hoy están en juego por culpa de Feijóo y de sus aliados de la ultraderecha". También se pronunció el exconsejero de Salud del Principado Pablo Fernández, que condenó los ataques en redes a la cantante. "No podemos asistir impasibles ante esta involución, toca dar un paso. Estos gestos conllevan mucho sacrificio personal, la machacarán todo lo que puedan, la intentarán ridiculizar, la insultarán… Alguno la llevaría a la hoguera, ya lo sabemos. ¡¡Bravo, pero sobre todo, gracias!!", dijo.