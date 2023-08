Poco hemos vuelto a saber de Malena Gracia tras su sonada ruptura sentimental con Arévalo, sin embargo, este miércoles nos encontrábamos con la artista en el cumpleaños de Álex Álvarez en el Bingo de las Vegas y no dudaba en rebatir la defensa que su expareja hizo de Bertín Osborne cuando trascendió el embarazo de Gabriela Guillén.

Malena no ha dudado en arremeter contra Arévalo tras asegurar que Osborne siempre se utiliza anticonceptivos durante todas sus relaciones sexuales... escandalizaba utilizaba nuestros micrófonos para expresar su opinión: "Ha estado ahí en la cama, ay, madre mía no ha estado alguien te lo ha contado si ha pasado esto está claro que la capucha no estaba puesta".

Eso sí, Malena dejaba claro que se alegra que el presentador de televisión esté dispuesto a enfrentar su paternidad y vaya a ocuparse de su futuro hijo con Gabriela: "si es de él que se haga cargo, muy bien por él", subraya.

Por otro lado, Malena también opinó sobre el caso de Daniel Sancho: "Me parece muy fuerte para la familia, además, Colombia es un país al que he ido, al que quiero mucho, muy cruel, súper fuerte, han abierto una investigación, la familia dirá, muy fuerte por ambas familias, yo no tengo hijos pero no quiero pensar lo que tiene que ser para un padre o madre, horrible".

Última polémica

Sin pelos en la lengua, Malena comentó la última polémica estos días, el famoso beso no consentido por parte de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Lo primero que quiso hacer fue mostrar su felicidad por la victoria de las jugadoras: "Que seamos campeonas, un orgullo muy grande" y más tarde aseguraba que el beso "no lo entendí, ha hecho ella unas declaraciones... muy de mando yo mando y te doy un beso en la boca, yo soy un hombre y te doy un beso en la boca, no venía a cuento, estaba fuera de lugar para nada, si le tiene que abrir un expediente disciplinario, no sé cómo lo harán en los deportes ,somos mujeres, merecemos un respeto".