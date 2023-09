Voz asturiana para vuelos tranquilos

Con el final de las vacaciones de verano, para muchos llegan los últimos vuelos en avión. La vuelta a los hogares para empezar la rutina en septiembre. Aquel que haya cogido uno de Iberia, habrá estado acompañado sin saberlo por la voz de la gijonesa Elena Silva. "Que haya hecho la voz para los aviones de la compañía es quizá lo que más gracia le puede hacer a la gente", menciona la polifacética actriz, narradora y locutora que sabe que algún día llegará a un avión de Iberia y ya "no sonará" su voz. Desvela que sus "colegas permanecerán tranquilos en las zonas de turbulencias" mientras la sigan escuchando, pero resulta curiosa que no provoca el mismo efecto en ella, pues tiene cierto miedo a volar y experimenta "cierta intranquilidad" al oírse a sí misma.

La gijonesa lleva trabajando con su voz desde 2008, año en el que terminó la carrera de Comunicación Audiovisual en Salamanca y desde entonces apenas se ha detenido para construir la gran experiencia que tiene en el sector. "Spots" de publicidad, doblajes de películas, actriz en series en la pequeña pantalla y desde hace cinco años volcada de lleno en el mundo de los audiolibros. Silva, que confiesa ser una gran amante de la publicidad, ha protagonizado con su voz campañas de Lowi, McDonalds o Mutua Madrileña, entre otras compañías. "Para la Mutua había un anuncio para la televisión y otra distinta para Spotify en el que tenía que hacer una parte cantada. Al final, me dijo el técnico de sonido que habíamos realizado 60 tomas distintas", recuerda entre risas.

La gijonesa tiene claro que en los 30 o 45 segundos que puede durar un anuncio en la televisión, es necesario captar rápidamente la atención del espectador consiguiendo "muchos matices emocionales" en la interpretación. La actriz, que se lo "pasa muy bien trabajando", reconoce haber disfrutado mucho también con un anuncio para Nancy al generarle "cierta nostalgia" al recordar los anuncios que ella misma veía cuando era pequeña.

No solo la publicidad ha sido testigo de la voz de Elena Silva, pues ejerció durante una temporada como actriz de doblaje en largometrajes como "Scream", además de trabajar como cámara en la Televisión del Principado de Asturias. Fue en 2011, cuando empezó junto a Mario Viñuela, el que sería el proyecto de sus vidas. En una habitación con una cama de su casa familiar crearon su primer "estudio" en el que grabaron locuciones e instrumentos de sus primeras bandas sonoras. Ya en 2015 ese incipiente estudio casero se trasladó a un local acondicionado naciendo así "La habitación con una cama".

El estudio situado en Gijón es su centro de operaciones para llevar a cabo desde hace un lustro la grabación de audiolibros para las editoriales Planeta y Penguin Random House. "Lo guay de este trabajo es que puedes hacer todos los personajes que, por perfil, si eres actor visual, no podrías realizar".

Por su característica "voz juvenil", Silva recibe llamadas para grabar novelas infantiles, juveniles, románticas y fantásticas, aunque ella siente verdadera devoción por el thriller. "Tras 5 años estaba súper ilusionada porque me habían dado ‘El club de los lectores criminales’ –novela de Carlos García Miranda que ahora tendrá película en Netflix–, me lo pasé genial haciéndolo, porque, aunque sea algo juvenil, hay asesinos y sospechosos y eso me encanta, al final cuando es un género o un tema que te gusta se hace más fácil grabar", confirma.

Pero el trabajo en los audiolibros no se libra de la complejidad de interpretar y crear múltiples personajes distintos, como le ocurrió con "Todas las hadas del reino", en el que tuvo que crear a todas las hadas; o en "Papel y Tinta" en el que había mucho diálogo "En una escena que era una comida o una cena, no recuerdo muy bien, aparecían 20 personas distintas hablando, por lo que había que ir muy poco a poco", recuerda.

Esa complejidad se traslada ante el nuevo panorama que se abre con la llegada de la inteligencia artificial, un tema que ella admite "delegar en la Agencia de Locutores" para buscar un respeto por el trabajo que todo el sector de la voz realiza en nuestro país. "Es que ahora va a ser posible que a partir de tu grabación de voz se pueda crear en base a ella otra nueva con inteligencia artificial, aunque ya darle la interpretación y la emoción no les es posible a las máquinas", reflexiona Silva.

Con una estancia en Madrid el próximo año para terminar de formarse, Elena Silva seguirá jugando con el volumen, el tempo, las curvas melódicas, las mezclas entre graves y agudos, y mucha vocación e imaginación para seguir haciéndonos participes de su voz en la publicidad, los audiolibros y los avisos de turbulencias.