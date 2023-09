Terelu Campos ha desvelado la llamada más sorprendente que recibió tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre. Aunque la presentadora ha agradecido el gran apoyo que recibió tras la marcha de su progenitora, ha querido destacar en la revista "Lecturas" un mensaje más significativo que el resto. Horas después de estar en el tanatorio, la colaboradora recibió una llamada de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz. "Qué cosas tan bonitas me dijeron de ella", ha contado Terelu Campos. "No puedo estar más agradecida a la Casa Real por su cariño, por sus palabras y por su reconocimiento", ha añadido.

Aunque no ha querido explicar el contenido de toda la llamada, ha dejado entrever algunas palabras de los monarcas. "No voy a desvelar la conversación pero sí algo que me dijo la Reina Letizia: ‘Terelu, cuánto sentimos la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por lo que ha hecho por las mujeres", ha comentado. "Yo le contesté que mi madre dio voz a las mujeres que no la tenían y que estaban denostadas porque trabajaban en sus casas", agregó.