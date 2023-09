Fernando Alonso lleva meses siendo uno de los temas más comentados de las redes sociales. Lejos de arremeter contra la moda de la 33 o sus emparejamientos ficticios, el asturiano ha sabido sacar provecho y ahora es parte del meme.

El piloto de Fórmula 1 se ha convertido en un ídolo de masas más allá de su deporte y ya es toda una tendencia. Tal es el furor por su persona ahora mismo que hasta es conocido por los más fieles seguidores de la cantante Taylor Swift.

Aunque parezca algo imposible, hace unos meses Twitter se llenó de teorías donde trataban de explicar por qué la cantautora estadounidense y el piloto podrían estar manteniendo una relación en secreto y cómo habrían llegado a conocerse.

El motivo puede parecer disparatado, pero no quita lo de ingenioso. Y es que resuta que ambos se quedaron solteros a la vez y que casualmente Alonso peleaba este año por su victoria número 33 en la Fórmula 1 -casualmente la edad de Taylor Swift-. En lugar de salir a desmentirlo, el asturiano hizo humor de la situación subiendo varios vídeos a su Tiktok acompañados de un guiño a cámara y una canción de Taylor Swift de fondo.

Su vuelta a la Fórmula 1 ha ido acompañado precisamente de esta explosión en Internet de la que parece que no está desconectado.

Un último vídeo muy comentado

Estas últimas horas Fernando Alonso ha vuelto a estar en boca de todos después del vídeo que ha publicado en su cuenta de Tiktok. Esta red social es ampliamente conocida por extender determinados vídeos hasta convertirlos en tendencias que todo el mundo repite constantemente.

Esta moda ha llegado inlcuso hasta a Twitter y la explicación es muy sencilla. Resulta que ha ganado mucha popularidad la pregunta de si los hombres pensaban muy frecuentemente en el Imperio Romano.

Alonso no se ha querido quedar atrás y ha querido demostrar que él también tiene ese pensamiento recurrente.

En el vídeo, el piloto sostiene un libro con la cubierta tapada por un papel en el que puede leerse "El Imperio Romano". Lo ha acompañado de un pie de foto donde pone "Ligh Reading".

Los comentarios no han taradado en llenarse de todo tipo de opiniones: "Esto q es nanin"; "No puede ser, historiador de oficio e histórico de la F1 de afición"; "Estudiando las tácticas de carreras de las cuádrigas romanas"; "Totalmente fuera de sus cabales, lo cual me encanta".