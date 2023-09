Parece que a Álvaro de Luna se le han chafado todas las expectativas durante las últimas horas después de una filtración que se ha producido en redes. El cantante ha ganado popularidad durante los últimos meses después de sacar su canción Todo Contigo, que ya cuenta con más de 47 millones de reproducciones.

Precisamente esta canción protagonizó uno de los momentazos del verano. En un año donde parece que ninguna pareja resiste, Laura Escanes y De Luna están viviendo su mejor momento. Ocurrió durante un concierto del artista en el Festival Zevra, al que la creadora de contenido decidió acompañarle.

Lo que no se esperaba, sin embargo, era que el artista tuviera una sorpresa entre manos que terminó convirtiéndose en un momento cargado de amor y ternura. Sin dudarlo en ningún momento, Álvaro subió a Laura al escenario ante la mirada de una gran multitud de personas para poder dedicarle su canción. Y es que 'Todo contigo' es la canción que el cantante escribió para la joven hace unos meses y que ha conseguido sonar en toda España.

El cantante compartió el vídeo del momento en su cuenta de Instagram acompañado de un texto en el que daba las gracias a Laura por su bondad: "Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato".

Un error garrafal de comunicación

La música no para y tampoco lo hace el cantante. Después del éxito de Todo Contigo, parece que Álvaro de Luna se encuentra preparando nueva música. Lo que en teoría no se esperaba es que este secreto fuera revelado antes de tiempo.

Todo empezó con unas historias publicadas por la ex concursante de La Isla de las tentaciones, Claudia, en las que se la veía en un estudio de grabación de música junto a De Luna. Las imágenes transmitían buen rollo y a ambos se les veía bastante cómodos, aunque las cosas se han terminado complicando.

Claudia decidió subir, además de las historias, un vídeo a Tiktok junto Álvaro de Luna y el mensaje de "mirad con quién estoy". Sin embargo, el error vino dado por el audio: de fondo podía escucharse una canción inédita. En el pie de foto podía leerse: "Hoy hemos grabado un proyecto que saldrá muy pronto".

Álvaro de Luna no tardó en responder al vídeo con un "que ese tema sale en unos días", dejando ver que eso no estaba pensado. Acto seguido, publicó una historia con una cara que parecía aparentar bastante sorpresa.

Un posible montaje

El disco de Álvaro de Luna saldrá la semana que viene, así que hay muchas señales que apuntan a que podría tratarse de un montaje para ganar más visibilidad con este último adelanto.