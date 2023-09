Parece que la carrera de Kiko Rivera es algo estable en estos momentos. El hijo de La Pantoja continúa trabajando como dj, ofreciendo bolos e incluso haciendo directos en redes sociales para que cualquiera pueda disfrutar de la fiesta desde casa. Sin embargo, la vida de Rivera ha estado sujeta a polémicas.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace ya meses ha recuperado su vida normal.

Un problema con las adicciones

El también hermano de Isa Pantoja ha acudido a uno de los podcasts del momento, The Wild Project, para hablar sobre su trayectoria televisiva. Kiko Rivera no tuvo reparo en tratar varios temas controvertidos, entre ellos el dinero o cómo fue su juventud.

"Yo he sido muy disfrutón", comentó Rivera. El dj admitió que tiene su propia teoría de por qué ha disfrutado de esa manera la vida y atribuye las culpas a su madre: "Hasta los 18 años no me dejó hacer nada".

Y es que al parecer La Pantoja no le dejaba salir a discotecas, salir por las noches o ir al cine solo: "Ponía a alguien para que me esperara y luego terminaba la película y me tenía que montar en el coche y para casa". Tal y como explica Kiko, "no conoce la libertad como juventud" y ese fue el motivo por el que terminó cambiando su rumbo.

"El día que cumplo los 18 años coincide con que mi madre está de gira en Latinoamérica y yo no tengo un puto duro", explicó Rivera, aunque admitió que Cantora era como un parque de atracciones por la cantidad de cosas que tenía. "Mi madre no me dejaba salir, pero allí tenía todo, en mi propia finca. Yo era muy feliz pero en una burbuja de oro", quiso aclarar el invitado al podcast, que a veces le gustaría volver a esa vida.

Reveló Kiko Rivera que aprovechó la gira de su madre para pedirle dinero a un amigo suyo y le hiciera un adelanto de un año para independizarse: "Me pagó un loft en Sanchinarro y me vi en una casa sin prácticamente dinero para comer, solo, sin saber hacer nada, y empecé a vivir una experiencia brutal. La mejor experiencia de mi vida.

A pesar de tener todas estas cosas, Kiko comentó que hubieron cosas que también le faltaron, como su padre.