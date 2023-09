Coto Matamoros ha vuelto al frente de la televisión por todo lo alto. El personaje público no ha podido escapar la polémica después de que se viralizaran unas declaraciones sobre el fútbol femenino en un programa de radio.

Coto Matamoros es hermano gemelo del televisivo Kiko Matamoros, habitual de "Sálvame". Nació en Madrid en el seno de una familia adinerada. A finales de los años 90 del pasado siglo ambos ganaron gran popularidad al convertirse en habituales tertulianos de programas de televisión.

Con el paso de los años la relación entre los gemelos se fue deteriorando, hasta llega al punto de que a día de hoy ambos afirman que no mantienen relación.

El personaje público ha afirmado en numerosas ocasiones que durante su juventud abusó de las drogas y actualmente está alejado del foco mediático. Además, el ex colaborador confesó recientemente en el podcast de The Wild Project que las televisiones ya no cuentan con él y ni siquiera le llaman.

Coto, fuera de lugar

Coto Matamoros participó ayer por llamada en un programa de la radio de Intereconomía. El colaborador empezó calentando el ambiente comparando el Mundial de fútbol femenino con el Trofeo Carranza: "Ni me enteré porque no me interesa. No he visto en mi vida un partido de fútbol femenino".

Añadió Matamoros que de vez en cuando veía los highligts que más se suelen compartir: "Joder qué malas son, coño". Uno de los colaboradores añadió que "son opiniones" para quitarle hierro al asunto, pero Coto Matamoros no evitó la polémica: "A mí que me llamen misógino. No son opiniones, es la realidad. Mi opinión va aparte, la realidad es que son una mierda".

Coto siguió con su discurso y añadió que "él entiende que a las mamás y a las novias de las jugadoras les gustará verlas jugar" y que le parecía una locura "perder el tiempo con el puto fútbol femenino".