Álvaro Mel ha saltado a la primera plana en el mundo de la actuación gracias a sus últimos proyectos. El antes influencer es el protagonista de Un Cuento Perfecto, la reciente apuesta de Netflix por la producción española que recrea la novela de Elisabet Benavent.

Junto a Anna Castillo, los actores dan vida a Margot y David, dos personajes que pese a pertenecer a mundos totalmente distintos terminan enamorándose. Más allá de los rumores de romance entre ambos, lo cierto es que se han convertido en una de las parejas de moda en el cine gracias a su complicidad en la pequeña pantalla.

Toda una carrera por delante

El actor y modelo saltó a la fama en el mundo de la actuación tras obtener un papel en la serie La Otra Mirada, donde interpretaba a Tomás. Su carrera comenzó en el año 2018 con un papel pequeño en la serie Bajo la Red. De ahí fue pasando a papeles cada vez más relevantes que le han llevado a ser el protagonista de la popular serie de Netflix.

Sin embargo, Mel comenzó a cultivar su fama unos años antes como influencer, lo que le llevó a colocarse incluso entre los más influyentes de la revista Forbes.

A pesar del buen momento personal en el que Álvaro Mel ha declarado sentirse ahora, lo cierto es que no todo ha sido así de positivo. "He estado mal y ahora no quiero decir que estoy al cien por cien, pero estoy muchísimo mejor".

El actor ha compartido que lo que le ha ayudado a salir de ese malestar ha sido, sobre todo, ir al psicólogo. "En pandemia yo pesaba unos 53 kilos midiendo 1,80. A mí me daba que estaba un poco insano", reveló Mel. Para ponerle fin a esta situación, "paró, fue al psicólogo y empezó una dieta".

En cuanto a la pregunta de si consideraba que estuviera en su mejor momento, contestó que "quiere pensar que sí".