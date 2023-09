La vida de kiko Rivera ha sido tan pública desde sus primeros años de vida que no es un secreto para nadie que el hijo de La Pantoja también ha pasado por momentos muy oscuros. La exposición masiva, su estilo de vida o las circunstancias bajo las que creció fueron motivo para que cayera en adicciones que casi acaban con su vida en alguna ocasión.

Parece que la carrera de Rivera es más estable ahora que hace unos años. El hijo de La Pantoja continúa trabajando como dj, ofreciendo bolos e incluso haciendo directos en redes sociales para que cualquiera pueda disfrutar de la fiesta desde casa. Sin embargo, la vida de este mediático personaje ha estado sujeta a muchas polémicas a lo largo de sus casi cuarenta años de vida.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs", realities sobre los que también ha hablado durante una conversación con el creador de contenido Jordi Wild en el podcast de The Wild Project.

Su delicado estado de salud

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace ya meses ha recuperado su vida normal.

Sin embargo, esta no ha sido la única circunstancia que ha puesto la vida de Kiko contra las cuerdas. El dj no tuvo problema en comentar junto a Jordi Wild algunas de las anécdotas más locas de su vida en The Wild Project.

"Yo me podría haber muerto en alguna de mis noches locas", confesó el dj. Y es que a los 18 años Rivera tomó la decisión de irse de casa y empezar a salir de fiesta sin parar: "Yo me he pegado consumiendo muchos años a diario". Ante la incredulidad de Jordi, Kiko Rivera le contestó que "bastante bien está".

Sin embargo, y a pesar de haber superado esos oscuros tiempos, el dj sabe que sigue expuesto al riesgo: "El demonio está aquí, lo que pasa es que tengo herramientas". Para el hijo de La Pantoja resulta imprescindible la ayuda de médicos y sobre todo de su mujer, que es "su ángel de la guarda" y sin la que no sabe dónde estaría ahora.