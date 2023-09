Todo el mundo da por hecho que Shakira está en el mejor momento de su vida después de los éxitos que está cosechando constantemente. La música de la colombiana suena en todas partes, desde los temas clásicos hasta los de su nueva etapa vital lejos de Barcelona.

Hace unos días Shakira lanzó su nueva canción, 'El Jefe', un corrido tumbado que interpreta junto a la banda de música mexicana Fuerza Regida. En este nuevo trabajo, Gerard Piqué recibió otro dardo envenenado de nuevo, esta vez dirigido a su padre: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

La reivindicativa letra habla sobre la explotación laboral y la inmigración y tiene una dedicatoria especial: Lili Melgar, la cuidadora de sus hijos. Y es que los rumores -y el comentario de la colombiana en la canción- apuntan a que la trabajadora fue despedida de manera improcedente y sin recibir indemnización por parte de Gerard Piqué después de que en teoría descubriera las infidelidades del ex futbolista.

Un momento de infelicidad

La artista colombiana ha concedido una entrevista muy personal para el medio musical Billboard en el que ha revelado cómo se encuentra ahora mismo anímicamente. Y es que resulta que la artista colombiana ha vuelto a cargar duramente contra Gerard Piqué: "Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor. Claro, tengo que seguir adelante por mis hijos y esa es mi mayor motivación. Pero mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia".

La misma artista comentó que su visión del amor llegaba al "hasta que la muerte nos separe" y seguía el ejemplo del matrimonio de sus padres. Shakira reconoció que tuvo que poner su carrera en un tercer plano por atender a su familia y porque es mucho más complicado llevar a cabo un disco en Barcelona que en Miami: "Estaba dedicada a él. A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional. Era más complicado logísticamente que viniera algún colaborador".

En cuanto a su momento personal, confiesa que todavía no está feliz, aunque hay cosas que sí le hacen feliz: "No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento".