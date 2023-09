Aitana se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante acaba de sacar al mercado su tercer album, Alpha, y está acaparando toda la atención mediática y de las redes. Sus canciones siguen una especie de hilo conductor con el que la artista pasa de hablar sobre una dolorosa separación a un nuevo amor.

La apuesta musical de la artista ha creado bastante debate desde que se confirmó que se trataba de un estilo alejado del pop al que la catalana acostumbraba. Alpha sonará más electrónico y mostrará una imagen muy distinta de la Aitana que hace ya seis años salió de Operación Triunfo.

Aitana es un éxito nacional y así se demuestra durante sus giras musicales. Este año le esperan varias ciudades de España, concretamente siete. Para este Alpha Tour la artista ha tenido una idea: cada ciudad será un color distinto. De esta manera, la idea es que, según en el lugar en el que actúel, su público deberá acudir con un color particular.

La lista del dresscode, hecha por sorteo, quedó así: para Valencia el color rosa, para Sevilla el azul, para las tres fechas de Madrid el morado, para Bilbao el negro, para las dos fechas de Barcelona el blanco, para Málaga el verde, y para Las Palmas de Gran Canaria el naranja.

Aitana se moja

La cantante ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha hablado sobre su trayectoria y la nueva etapa musical en la que se encuentra. Además, también trató algunos de los temas de actualidad más relevantes, como lo sucedido durante la final del mundial femenino.

"Lloré mucho", confesó Aitanta, que se emocionó mucho con la victoria. Cuenta la cantante que una de las primeras cosas que hizo fue llamar a su madre y decirle: "¡Es muy fuerte lo que acaba de pasar!". Sin embargo, expresó que lo que vino después de todas las noticias de "Campeonas del mundo" le decepcionó un poco: "Me dio mucha pena cuando empezó a salir el beso sin consentimiento y se focalizó todo en eso, pero a la vez pensé que sí, que esa debía ser la noticia".

Para Aitana, la polémica armada tras el beso sin consentimiento de Rubiales y todo el revuelo informativo tiene una vertiente muy positiva. "Me ha parecido muy importante este movimiento y esta exposición que se le está dando a lo que no se debe hacer, y que no es no, y que cuando no hay un sí sigue siendo no", explicó la cantante.

Añadió además que "toda acción tiene una consecuencia" y que lo que ha ocurrido es precisamente lo que tenía que pasar: "Si no las apoyamos creo que como país tendríamos un problema muy grande. Me preguntaría qué es lo que nos está pasando en la cabeza, la verdad".