Parece que formar una familia se ha convertido en una prioridad para Marta Peñate estos últimos meses. Sin embargo, no todo está yendo según lo planeado y los planes de tener un bebé tendrán que retrasarse de nuevo por un nuevo revés en su estado de salud.

La influencer, que actualmente mantiene una relación con Tony Spina, empezará pronto un tratamiento de fertilidad junto a su pareja para cumplir uno de sus mayores deseos: ser uno más en la casa.

Seguirá los pasos de una de sus compañeras de reality, Lucía, que hace unos meses anunció que iba a tener una hija con su ex novio Isaac -también conocido como Lobo-.

Marta Peñate saltó a la fama en 2015, cuando entró a la casa de "Gran Hermano" 16. En aquella edición, en la que todos los participantes tenían un secreto que ocultar, concursaron algunos personajes como Sofía Suescun, Suso Álvarez o Maite Galdeano. Peñate acabó en quinto lugar en una edición en la que ella contaba con una gran ventaja: conocía todos los secretos de sus compañeros.

En aquel programa demostró ser todo un animal televisivo, por lo que en la cadena la "ficharon" para la segunda edición de "La isla de las tentaciones", rodada en plena pandemia. Entró con su novio, Lester Duque, con el que llevaba 11 años, y acabaron cada uno por su lado.

De allí pasó al gran "reality" de la televisión en España, "Supervivientes". En el programa de 2022, donde acabó como segunda, en una edición que se llevó Alejandro Nieto y en la que también participaron Nacho Palau, Anabel Pantoja, Yulen Pereira o Kiko Matamoros.

Desde entonces, Marta Peñate es colaboradora habitual en programas de Telecinco. Eso le ha dado mucha notoriedad, lo que le ha servido para convertirse en toda una "influencer".

Planes atrasados

Peñate planea traer una nueva criatura al mundo en los próximos meses. No obstante, aun el niño no está en camino y no saben cuándo lo estará. El tratamiento hormonal para poder ser madre iba a empezar esta semana, pero tendrá que esperar hasta el día diez después de las últimas noticias del médico.

La influencer contó que tiene un folículo hemorrágico, aunque no es lo único que afecta a su salud: "Tengo tantas cosas que ya ni me acuerdo". De momento, tendrá que tomarse unas pastillas para contrarrestarlo y retrasar el tratamiento de hormonación por diez días.

Aun así, Marta Peñate quiso quitarle importancia para no preocupar a sus seguidores: "Tranquilos, que no es nada, es algo habitual".