Esta semana tendrán lugar los premios Billboard a la Música Latina 2023 y como parte de este evento han tenido lugar a lo largo de la semana varios encuentros históricos para los amantes de la música.

Entre tanto artista de renombre, esta vez le ha tocado el turno a Shakira, que también ha concedido una entrevista en la que ha dejado ver un poco más de su estado actual.

Shakira no ha parado de ganar en popularidad, y ahora es conocida a lo largo y ancho del globo terráqueo.

El tema más sonado de Shakira llegó de la mano del productor argentino Bizarrap. Sí, el que todos tenemos en la cabeza. Esa canción que llegó como un cuchillo a clavarse en lo más alto de las listas con su archiconocida y vengativa letra de la artista colombiana contra su expareja y padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué, y la actual novia de este, Clara Chía.

La "BZRP MUSIC SESSIONS 53", en la que canta Shakira y pone la música el productor argentino, se ha hecho un hueco en la cabeza de millones de personas, con esas ya míticas comparaciones con Rolex y Casio, o Ferrari y un Twingo; o ese "que te sal-pique".

Opiniones controvertidas en su entorno

Parece ser que no todo el mundo estaba de acuerdo con las últimas canciones de Shakira. Y es que gran parte del contenido tiene mensajes un tanto controvertidos con lo que respecta a su vida privada.

La colombiana ha hablado de ello durante su entrevista con Billboard, donde también ha explicado que la música ha sido su elemento de supervivencia estos últimos meses. Tal y como Shakira comentó, "siempre temió que le pasaran ciertas cosas y todo lo que temía le acabó pasando" y en ese contexto fue su trabajo lo que la salvó.

Sin embargo, parece que la artista no siempre ha estado de acuerdo con su equipo de trabajo en sus últimos proyectos. "Mi equipo me decía que estaba loca. Por ejemplo, con la Sesión 53 me dijeron que cambiara la letra, que eso no podía salir". Sin embargo, ella se mantuvo en su posición: "No soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una artista, soy una loba herida. Dejadme en paz".