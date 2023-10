"¿Me quieres? Yo a ti te amo". Estas son las palabras que se le escuchan decir a Cristina Pedroche en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales junto a su hija. Pese a que no se ve el rostro de Laia, sí se escucha la voz de Pedroche y haciéndole carantoñas y las risitas de la niña respondiendo a su madre. El vídeo, que ha desatado una oleada de ternura entre la fans de la Pedroche, también ha contado con polémica. Una seguidora bromea con que quiere más a su hija que a su marido, Daviz Muñoz, y ella no duda en responder, pese a que no acostumbra a hacerlo y prometió mantenerse alejada de las redes sociales.

Tras dar a luz a su primera hija, Cristina Pedroche tuvo que alejarse de las redes sociales y tomar aire. Le llovieron las críticas por mostrar su físico visiblemente recuperado a pocas semanas del parto. Cuestionaron cada comentario y fotografía en la que ella contaba su experiencia con la lactancia y la maternidad. Todo eso llevó a la colaboradora a alejarse de Instagram y eliminar la opción de dejar comentarios en sus fotografías. Durante unas semanas, se dedicó a cuidar de su bebé y a reconocerse como madre. Admite que es la experiencia más extrema de su vida y, como cualquier otra mujer, trata de adaptarse a ella de la mejor manera posible. Compartió sus miedos a salir a la calle y a que a su hija Laia le pasase algo. La aventura de Pedroche con la maternidad mantiene a sus fans muy interesados en lo que ocurre en su vida. Cristina Pedroche, que presenta Password y ha regresado a su puesto como colaboradora en Zapeando, va recueprando la normalidad de su vida. También ha vuelto a permitir que la gente que la sigue en redes comente sus publicaciones. Es entonces cuando han vuelto los líos. En su último vídeo, grabado de forma accidental, la flamante mamá muestra un momento de intimidad con su hija en el que ambas se dan cariño. A lo que una seguidora le respondió: "A qué la quieres más que a David jajaja Di la verdad". El comentario no le debió de sentar del todo bien a Cristina porque se tomó la molestia de contestar: "Son amores distintos. El amor no es una competición". La seguidora aclaró que se trataba de un comentario en broma. "No empecemos con las tonterías era una pregunta en broma", se ha justificado ante la cantidad de personas que le reprocharon hacer un comentario así. View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Por su parte, Daviz Muñon no se ha pronunciado sobre ninguna de las polémicas que han envuelto a su mujer en los últimos meses. Se mantiene al margen y continúa con su trabajo. Actualmente, se ecnuentra mejorando la receta de pollo frito marinado, tal como muestra en sus redes sociales. Además, la pareja está a punto de ampliar la familia. Las cadenas de restaurantes de Dabiz Muñoz, "El Goxo", están a punto de abrir nuevo local en Dubai. "Celebramos que El Goxo Dubai ya casi está terminado. Seguimos aumentando la famlia", ha anunciado Pedroche en sus redes. Ya han abierto el perfil social del nuevo restaurante y la familia podría viajar pronto para conocer el funcionamiento de su nuevo proyecto profesional. Pedroche siempre se ha mostrado muy implicada en los negocios de su marido, al que admira por su talento en la cocina.