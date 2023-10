Anabel Pantoja parece haber pasado por muchas emociones estas últimas horas y así ha querido hacérselo saber a sus seguidores. La colaboradora televisiva ha pasado una semana muy ajetreada de trabajo y parece que no ha parado entre rodajes, reuniones y eventos.

La también maquilladora de su tía Isabel Pantoja ha pasado por unos episodios de estrés, según ella, que se lo han hecho pasar un poco mal. He acabado el viernes con un poquito de ansiedad, estrés y muchísimo agobio por muchísimos motivos. Laborales, personales y circunstancias que surgen", expresó Anabel Pantoja.

La cosa no quedó ahí y quiso compartir lo que para ella era el remedio infalible para volver a la paz mental: "Esto es lo único que me calma. Entrar en Netflix poner documentales de asesinatos y casos sin resolver. Aparte de comer chocolate como si no hubiera un mañana".

Y es que la sobrina de La Pantoja ha pasado un mes muy movido en la capital y parece que ha sido volver a Andalucía lo que le ha hecho desconectar. La colaboradora tenía una cita muy especial que esperaba con muchas ganas y así quiso hacerlo saber. "Ahora sí, necesitaba desconectar, disfrutar y compartir después de este mes tan heavy en Madrid. Hoy voy a vivir algo bonito en Córdoba", adelantaba junto a un vídeo que le daba un poco más de información a sus seguidores: el concierto de Manuel Carrasco.

El Instagram de Anabel Pantoja se llenó de mensajes sobre el "mágico" encuentro que estaba viviendo: "Dije hace tiempo que venir a un concierto, a sentir, a expresar tu alegría, tus tristezas, tu adrenalina, tu alma- Esto es un tratamiento para el corazón". Y es que la colaboradora inmortalizó todos los momentos posibles para que sus seguidores supieran lo que estaba viviendo esa noche.

No puede más

Sin embargo, las aguas se han levantado algo más revueltas esta mañana. Con unas historias que ya denotaban algo más de seriedad debido al filtro monocromático, Anabel Pantoja adelantaba con un "basta" en mayúsculas que algo no le estaba gustando.

"Estoy viendo lo de la Inteligencia Artificial, que sales muy guapo, muy joven y tal, y me encanta veros porque estáis guapísimas y guapísimos", comentó Anabel. No obstante, al final terminó siendo bastante tajante: "Ya. Se acabó".

A continuación ha publicado otra historia con un clip bastante conocido de Belén Esteban en Sálvame en el que se escuchaba a la colaboradora decir "si alguien no sabe tener teléfono, que le quiten el teléfono". La sobrina de La Pantoja quiso añadir un mensaje, otra vez en mayúsculas, donde se podía leer "basta las americanadas".

Anabel Pantoja, conocida a nivel mediático por ser la sobrina de Isabel Pantoja y defensora de su primo Kiko Rivera cuando participó en 'Supervivientes', comenzó a destacar y a convertirse en personaje independiente gracias a su fichaje por 'Sálvame'.

De manera habitual se convertía en protagonista y en inevitable portavoz de su familia en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, lo que le dio protagonismo, altos ingresos y también numerosos disgustos.