Nunca es fácil hablar de la muerte y de cómo le gustaría a uno que celebraran su marcha, pero hay momentos en la vida en los que empieza a tocar tratar estas cuestiones con nuestro entorno más cercano. Parece que la que está en este punto vital es Isabel Pantoja. La cantante de 67 años tiene un ojo puesto en la muerte y tiene claro que hay cosas por las que no va a pasar.

La situación con sus hijos atraviesa un momento cargado de tensión que provocan que la cantante no quiera a su descendencia cerca ni el día de su entierro. Lo ha adelantado el programa de Telecinco Socialité en un momento en el que el mundo mediático vuelve a tener a la familia en el punto de mira. Y es que parece que entre la pareja no van a dejar de suceder los desplantes en algunas de las fechas más importantes de la vida de cada uno.

Relación totalmente rota

Según ha aclarado la periodista Beatriz Cortázar, la tonadillera no quiere que ni Kiko Rivera ni Isa P saquen ningún tipo de rédito de su muerte y por eso querría mantenerlos lo más lejos posible. Según la periodista, su objetivo es irse "absolutamente en silencio" y evitar un posible desfile de medios en su despedida: "Rodeada únicamente por su núcleo duro que son pocos y leales, no quiere que sus hijos saquen rédito de su muerte".

La relación estaría tan rota según estas informaciones que Isabel Pantoja no querría ni que sus hijos le dieran un último adiós ni lo que han calificado en Telecinco como "un desfile de gente llorando".

La que no parece tener ningún tipo de descanso ni después de su boda es Isa Pantoja, que ha salido a dar su opinión acerca de estos supuestos deseos de su madre: "Según están las cosas ahora, con tanta guerra y tanta muerte, me parece de mal gusto hablar de esos supuestos, hay que pensar en la vida y no en cosas negativas".

Ni en los momentos buenos

Hace escasos días Isa Pantoja por fin se daba el "sí quiero" con Asraf Beno después de dos años de vaivenes intentando ponerle fecha final a la boda. A aquel esperadísimo enlace, sin embargo, a quien no se esperó fue a Kiko Rivera ni a Isabel Pantoja. Fueron dos ausencias que si bien no chafaron uno de los días más felices de la vida de Isa Pantoja, sí que ocuparon un segundo plano en su cabeza.

"Al principio cuando me estaba vistiendo me acordé porque entró Anabel, cuando estaba Dulce. Ellas dos compartieron espacio y comprendí que realmente el problema o podían poner ellas y, sin embargo, fueron supergenerosas por mí. En ese momento me acordé de dos personas: mi madre y mi hermano", contó la colaboradora televisiva en el programa 'Vamos a Ver'.

De quien más se acordó de los dos fue de su hermano Kiko, que es el que en un principio tenía que haber ocupado un papel más importante. "Que mi hermano faltase es algo que ya esperaba porque hace mucho que no hablamos, no tenía sentido que apareciese". En lugar de Kiko Rivera, Jorge Javier Vázquez dijo que sí a ser el padrino de la boda y el encargado de llevar a Isa P hasta el altar.