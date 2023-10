La salud de Violeta Mangriñán no remonta. La influencer está pasando sus peores días después de haber cogido la gripe A y, en lugar de mejorar, recae constantemente. Su mal estado escaló hasta tal punto que tuvo que ser ingresada en el hospital para controlar el avance y fue en ese momento donde le diagnosticaron la gripe. Ella misma contaba unas horas antes, después de empezar a tener fiebre, que una ambulancia la recogería en su casa ya que estando embarazada lo mejor era tener el mayor control posible.

Al parecer, los médicos le iban a dar el alta después de pasar la primera noche allí, pero era conveniente que hasta ese momento se quedara ingresada: "El paracetamol no ha hecho efecto, tenía 39,2 de fiebre con sudores, escalofríos y dolor muy fuerte en el pecho. Al llamar al médico y decirles que Fabio también estaba mal me han traído en ambulancia al hospital, duermo aquí, pero mi hermana está conmigo".

Sin embargo, antes de que ni siquiera pudiera disfrutar de la confortabilidad de su hogar, Violeta volvió a recaer y se ha visto obligada a pasar otra noche más en el hospital. "De vuelta en el hotel en el que nadie quisiera estar", empezó informando.

Al parecer, parece que su estado no había mejorado estando en casa: "Esta tarde han vuelto las fiebres altas pero esta vez he empezado a vomitar sin parar, hasta el agua que bebía y me orinado encima dos veces, me muero de la vergüenza pero es la realidad". La influencer entró de nuevo al hospital sobre las seis de la tarde y gracias a la medicación se encontraba algo mejor, aunque por el momento no iba a poder salir: "Evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A, me han puesto antibiótico y si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta".

Aun así, Violeta esperaba recibir el alta hoy para ver a su familia, aunque finalmente no será así. Eso sí, no todo son malos momentos. El hospital en el que Violeta está ingresada le trae muy buenos recuerdos porque allí dio a luz a Gala y, "si Dios quiere", también dará a luz a Gia.

Avances en su estado de salud

Hace solo unos días que Violeta Mangriñán informaba a sus seguidores de que Fabbio y su hija se habían puesto malos y no mejoraban. Finalmente, ella no pudo esquivar el contagio y llegaron los momentos de preocupación. "No he tenido nunca fiebre estando embarazada hasta ayer... llevo con fiebre desde anoche, esta mañana ni siquiera me respondían las piernas, me he asustado muchísimo, estoy a la espera de que haga efecto la medicación, de lo contrario a medio día viene una ambulancia para llevarme al hospital y que puedan hacerme las pruebas pertinentes para darme la medicación adecuada".

El peor momento de su vida

A pesar de haber pasado por algún que otro susto para la salud, lo cierto es que Mangriñán nunca se había sentido así de mal. "Tuve neumonía con 10 años, he sufrido cólicos de vesícula en una isla sin comer, he pasado el covid 3 veces (dos de ellas embarazada) y he tenido gripe. Os prometo que no recuerdo haber estado tan mal como ayer en mi vida, tenía convulsiones por la fiebre, no me tenía en pie...".