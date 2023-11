Hace tan solo unos días saltaban las alarmas con un movimiento bastante extraño en las redes sociales de Laura Escanes: el que fuera su novio, Álvaro de Luna, la dejaba de seguir en Instagram. Internet ya venía especulando desde hacía unos días acerca de una posible separación que parece que finalmente terminó confirmándose de manera indirecta por los propios protagonistas.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido decir mucho más, pero todo indica que, efectivamente, ya no son pareja. Ambos siguen inmersos estos días en sus respectivas carreras, sobre todo teniendo en cuenta las agendas profesionales de ambos.

Por un lado, Laura Escanes ha vivido durante esta semana una montaña rusa de emociones con el estreno oficial de su primer proyecto como presentadora. La Travessa es un concurso de un concurso de aventura extremo filmado en Cataluña que se emite en TV3 y que para ella ha sido sin duda alguna un motivo de orgullo profesional.

Por su parte, Álvaro de Luna ha estado dando bolos en Italia durante estos días, aunque ayer aterrizó en Santander para actuar en directo en Los 40 Music Awards y, de paso, llevarse el premio a mejor canción. El cantante demostró su talento interpretando la canción con la que había sido premiado y que además fue creada con una especial dedicatoria: Todo Contigo.

La imagen de de Luna subiendo a Escanes al escenario para dedicarle la canción este verano dio un vuelco a las redes por todo el simbolismo romántico que la envolvía. Sin embargo, anoche el cantante acudía solo a la gala y Laura Escanes no estuvo entre sus agradecimientos.

Acercamiento de Escanes

Lo único que el público sabe de primera mano acerca del distanciamiento entre una de las parejas del momento es lo que Laura Escanes dejó caer hace unos días por su Instagram: "En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según que cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué.

Parece que la influencer trataba de decir algo a sus seguidores, aunque de manera indirecta: "Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".

Estas últimas horas ha vuelto a producirse un giro en el guión, de nuevo de la mano de la influencer. Esta vez, ha tenido lugar en Twitter; directo y cargado de amor. Escanes reaccionaba al galardón de su ex pareja con un mensaje conciso: "Todo contigo. Merecidísimo, y admirándote siempre".

Todo contigo 🫶🏼 merecidísimo, y admirándote siempre — Laura Escanes (@LauraEscanes) 3 de noviembre de 2023

Por parte del artista, no ha habido ninguna declaración al respecto, aunque las redes ya se han lanzado a hablar sobre lo que podría estar pasando entre los dos.