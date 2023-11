Estas son las tendencias de esta temporada (con aportación asturiana)

La 32ª edición de la 080 Barcelona Fashion se ha coronado como la más vanguardista, a la vez que concienciada con el reciclaje y la ropa de segunda mano. Y como siempre, además, sobre la pasarela se avanzaron durante la pasada semana las tendencias más atractivas que pronto veremos en las calles. Tomen nota.

080 Reborn

Después de la camiseta, el denim (la mezclilla o tela de sarga con la que se confeccionan las prendas vaqueras) puede que sea la opción más popular entre nuestros looks de cada día. Además, últimamente está más de moda que nunca. Pero también es de la ropa que más contamina (se necesitan más de 8.000 litros de agua para producir el algodón necesario para hacer unos vaqueros. Más o menos como si llenas 100 veces la bañera). De ahí que la segunda 080 Reborn se haya dedicado al denim. Para visibilizar la lucha contra el impacto del fast fashion (el sector textil es la segunda industria más contaminante del planeta), se ha presentado una colección totalmente nueva, a partir de prendas vaqueras reutilizadas. "A nivel moda, con la ropa de segunda mano, se pueden confeccionar nuevas prendas con muy poquito dinero. Lanzamos esta propuesta para que la gente se anime a hacer sus creaciones", piden los estilistas Fermin + Gilles, encargados de la performance-desfile .

Ruta 66

Varias propuestas coincidieron en inspirarse en una especie de tierra prometida al otro lado del charco, en la soleada California. "No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape", afirmaban los creadores canarios Amanda Gutiérrez Martín y Adonais Sarmiento Peña, detrás de la firma debutante en Barcelona "Como la trucha al trucho". El año pasado hicieron la Ruta 66 y ahora firman una colección, Uhlalá Resort, inspirada en Palm Springs, con prendas frescas, alegres y cómodas en colores pastel, para triunfar al borde del mar o de la piscina. La misma alegría de vivir, en colores vitamina y tejidos satinados, envuelve toda la colección de Lola Casademunt by Maite, firma que lleva 40 años vistiendo a la mujer. Su Motel Arizona también parte de la mítica Ruta 66 y llega hasta Las Vegas. En resumen, vamos a ver muchos vestidos fluidos con estampado maxi de serpiente, blazers en tejidos tornasolados que emulan animales como el camaleón y minitrenchs en tejidos rústicos como el canvas. Lejos de EEUU pero más cerca de la Costa Brava, All That she loves, el proyecto de Clara Esteve, especialista en swimwear & intimates se inspira en los veranos mediterráneos. Se llevarán las telas que reflejen luz, los tonos pastel del amanecer y los del sol del mediodía.

Inmersión digital

Andrei Warren, referente del arte digital, anime y 3D, ha sido el encargado de la primera de las tres experiencias inmersivas de moda que se presentaron en la edición. Los desfiles clásicos cada vez más comparten protagonismo con otras formas de presentar la moda al público, que incluyen nuevas tecnologías y la IA. En su caso, mostró una videoinstalación (con una Barcelona envuelta en tela vaquera) en el interior de un cubo para lograr un experiencia envolvente para el público. También los artistas Mateo Velásquez y Javier Girón mostraron sus colecciones fuera de la pasarela, en la galería de arte Studio1o. Esculturas, vídeos, QR y una proyección en tecnología 3D con un laberinto lleno de espejos y maniquís para que el público se metiera en la filosofía de la marca.

Y tú, ¿de qué tribu eres?

La moda urbana y callejera estuvo muy presente en la mayoría de las colecciones que pasaron por 080. Al fin y al cabo la mayoría de nosotros vivimos en una ciudad y nos vestimos según nuestra tribu. Las propuestas Walk on the Wild Side (o más gamberras), en este sentido, vienen del mundo del rock, el punk y el underground. Lugares comunes donde han confluido las propuestas de los jóvenes Pablo Leduc, Irene Massia y Dominnico. La idea es apostar por prendas donde aflore la atemporalidad y la artesanía, que cada patrón exude una historia de lo más empoderadora. Leduc, con su sastrería-couture / rock / streetwear, inspirada en la cultura Mexican gangs. O la firma Cherry Massia, que ya visten desde Mala Rodríguez, Aitana o Nathy Peluso, con sus siluetas sensuales y etéreas. Y Dominnico, con su estética Kawaii con guiños al metaverso.

Nuevos patrones masculinos.

Desde hace años, la 080 lleva mostrando propuestas genderless mucho antes de que se normalizaran en los escaparates. Ahora, además, hay una corriente de jóvenes diseñadoras interesadas en revisar, deconstruir y renovar el armario masculino (menos objeto de estudio y producción que el femenino). La almonteña Lucía Sanchez (Lemachet) es uno de sus exponentes. Reinterpreta los conceptos de sastrería tradicionales, con nuevos cortes, siluetas y materiales; al igual que la gijonesa Carlota Barrera, interesada en definir los códigos de género, estatus y lujo en la moda masculina, siendo su visión más formal que la que también ha presentado Ther Artelier, la firma de Alba Ayza, experta en explorar el estilo sin género, tanto para el día a día como para ocasiones más especiales (sin miedo a los estampados ni las transparencias).