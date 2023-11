Paz Padilla ha puesto agua, cielo y mar de por medio con España. La presentadora televisiva se ha marchado nada más y nada menos que a Nepal para disfrutar del descanso inmersa en otra cultura. De momento, está en Katmandú viviendo una experiencia bastante distinta y digna de turistas. "Me encantan las danzas típicas de cada lugar, qué sería de los turistas sin estos momentos folclóricos", compartió a través de sus historias durante un espectáculo de baile al que asistió.

La también empresaria se mantiene a ajena a los comentarios y las críticas de las redes a raíz de sus acciones. Hace unas semanas, los comentarios venían dados a raíz de un viaje en avión privado que también publicó en redes. Su experiencia "a lo Georgina" no resultó ser tan bien recibida por sus seguidores, sobre todo por el hecho de que Padilla siempre había sido una abanderada de la causa climática y defendía el cuidado del medio ambiente.

Leopardos a la vista

A pesar de todo, ella se ha inmerso en una nueva aventura que parece prometer y de la que de momento sabemos muy poco. Una de las cosas que ha comentado acerca del viaje ha sido su experiencia dando un paseo por las afueras de su hotel. Lo ha hecho en compañía de su guía Nirmal, que en pleno paseo hizo cambiar de planes a Paz Padilla por algo que no le dejó para nada indiferente.

"He salido del hotel y vamos a dar un paseo por el bosque. Me dice Nirmal que vamos a volver por otro lado porque es peligroso", comentó la presentadora televisiva. El peligro al que su guía se refería no era otro que la presencia de animales salvajes, tal y como el propio guía explicó: "Bueno, es que hay animales salvajes. Pueden ser leopardos también, pueden ser osos...". Padilla contenía una risa nerviosa y se le escapó un "que me estoy cagando" mientras seguían su trayecto.

¿El mayor problema? Que iban totalmente desprevenidos: "No llevamos nada para protegernos, solamente estamos nosotros dos". En ese momento, la actriz lanzó la pregunta que seguramente sus seguidores también se hacían en ese momento: "¿Y si viene un leopardo, qué hacemos?". La respuesta de su guía no se hizo esperar y fue concisa: "Corremos". En ese momento, Paz Padilla solo quería una cosa: "Vamos a volver al hotel, por favor".

No obstante, Paz Padilla quiso hacer, como siempre, un poco de humor con esta situación: "¿Tú crees que yo estoy lo suficientemente buena como para que me quieran comer? Aunque sea un bocadito". Como respuesta, el guía soltó una carcajada.

Una vida en la televisión

Paz Padilla se introdujo en el mundo de la televisión en 1994 a través del programa "Genio y figura" de Antena 3, donde destacó por su talento cómico. Este programa marcó el inicio de su carrera y le brindó oportunidades en otros proyectos, incluyendo la conducción de "Inocente, Inocente" en canales autonómicos. En 1997, regresó a la televisión nacional como colaboradora en "Crónicas Marcianas" en Telecinco, donde trabajó durante varios años. Sin embargo, su participación más significativa fue en "Sálvame", donde estuvo desde su inicio en 2009 hasta el año pasado.