En cuestión de horas Tamara Gorro será ingresada en el hospital. La tertuliana televisiva se ha visto obligada a hacer un pequeño parón en su carrera profesional para someterse a una cirugía por un problema de salud que no le deja desenvolverse igual de bien como le gustaría.

Gorro adelantó ya hace una semana cómo iba a ser este proceso al que estaba a punto de someterse junto a "su todo", en referencia al cirujano que se encargará de la operación. La cirugía que llevará a cabo será en su nariz, ya que tiene el tabique desviado y esto le impide respirar tan bien como le gustaría.

No será un proceso demasiado extenso. El médico ha explicado que, dada la nariz de su paciente, tan solo necesitará hacer un par de cosas para ayudarla a respirar mejor. Gorro contó con la colaboración del doctor para responder otra serie de dudas a sus seguidores. En primer lugar, el tiempo que deberá llevar la férula en la nariz: una semana; y en segundo, si respirará a la perfección nada más terminar la operación: no.

En dicha publicación, la influencer se mostraba con ánimo: "Con nervios pero con ganas… Ya no queda nada para solucionar mi problema. Empezó siendo pequeño pero a día de hoy la respiración cada vez va a peor y el tabique se va desviando más".

Impaciente por ver el resultado

Sin embargo, Tamara Gorro no está exenta de miedo: "No os voy a engañar, tengo miedo porque no quiero que me cambie la expresión de la cara, pero confío 100% en mi querido doctor".

Despierta desde las seis y media de la mañana para llevar a sus queridísimos hijos a la escuela, la colaboradora conectaba con sus seguidores para comentar cómo se sentía. "No es por nada, familia virtual, pero mañana entro en quirófano", adelantó. No obstante, insistió en su confianza plena sobre su doctor y el equipo que iba a encargarse de su nariz.

Unas horas después, Gorro se mostraba algo más nerviosa; tanto es así que se le ha pasado por la cabeza cancelarlo. "Tengo que estar cuatro días sin hablar", explicó la influencer, a la que esta situación no le terminaba de hacer mucha gracia.

Para aquellos que estén más penidente del proceso, la cirujía tendrá lugar a las ocho y media de la mañana, aunque después no podrá contar mucho más: "Me ha dicho el doctor que no puedo gesticular mucho".

Acto seguido, Gorro sacó la maquinaria pesada y trajo a sus seguidores varios vídeos bailando junto a su familia con los que se lo había pasado muy bien y que habían conseguido que desconectara un poco del proceso al que se debe enfrentar en cuestión de horas.

Pese a someterse en pocas horas a la operación, lo cierto es que su nariz no estará perfecta hasta dentro de seis meses, aproximadamente. Después de esto, su nariz lucirá un poco más estética, aunque los cambios no serán radicales; su doctor explicó que no es una cuestión de belleza, ya que tiene una nariz bonita.