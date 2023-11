Cristina Pedroche se atreve con el pelo rubio. La colaboradora de Zapeando se planta un look "difícil de olvidar", como ella misma reconoce y sorprende a su marido con su cambio de look.

La Pedroche se convierte en una Barbie por un día para el décimo aniversario de Zapeando, el programa de la Sexta en el que trabaja. La flamante mamá lució tipazo con una minifalda y un top y se subió a unas plataformas de infarto. El look lo completó una maxicapa también en color fucsia y una melena ondulada que la Pedroche lució orgullosa. Aunque se trataba de una peluca y formaba parte de su arriesgado estilismo, no se la quiso quitar tras la jornada de trabajo y decidió acudir a su casa de rubia para sorprender al chef Dabiz Muñoz.

"Quería que marido me viera así porque como el me llama su rubia", confesaba la presentadora. En las imágenes que compartió con sus seguidores a través de Instagram se puede ver como ella le pregunta a su pareja si le gusta el look y el le da un beso visiblemente satisfecho. Tanto le ha gustado a los dos el look que la Pedroche confesaba que le daba pena quitarse la peluca porque se ve "guapísima".

La pareja vieja esta semana junto a su hija a México a la gala de "The Best Chef". La presentadora tuvo muchas dudas sobre si acudir o no con su bebé, pero finalmente lo ha hecho.

Pedroche no teme mostrar en redes sociales todos los miedos que siente a la hora de enfrentarse a la maternidad. Lo ha hecho desde que dio a luz y contó todos sus "dramas" con la lactancia con dos hojas de lechuga en los pechos para aliviar el dolor. Sin embargo, también ha sido muy crtiticada por mostrar los avancesen su figura tras el embarazo. Hay quien consideró que no saba una imagen real de postparto y le reprochó su actitud. Esto llevó a la Pedroche a alejarse un tiempo de las redes sociales, pero ha vuelto con fuerza y con el convencimiento de mostar su experiencia al mundo.