Marta Riesco continúa rehaciendo su vida sin privarse de llevarse un "no" por respuesta. La influencer parece estar entregada al amor y a cualquier aventura que se le ponga por delante. Y es que su despido fulminante de Telecinco fue un batacazo muy duro de afrontar para la periodista, quie sigue buscando la manera de hacerse un hueco de nuevo en el mundo del reporterismo y la televisión.

Marta Riesco ha vivido momentos muy oscuros tras su polémica relación con Antonio David, un romance que acabó costándole todo. Sin embargo, desde aquella convulsa ruptura ya ha pasado un tiempo y ahora no se priva de darse todas las oportunidades posibles de conocer al amor de su vida.

Por la agenda de Riesco asoman de vez en cuando algunas citas y eventos en los que lucir sus mejores galas. Anoche fue uno de esos momentos de brillar y con su "#síatodo" acudió a la alfombra roja de una marca en un total look negro con transparencias. Después, se dio una noche de fiesta con sorpresa, ya que no esperaba encontrarse con lo que le terminó pasando.

"Estaba en la discoteca con mis amigos y de repente vienen tres chicos que parecían los Back Street Boys, pero por la mitad", explicó la influencer. Al parecer, este grupo de chicos que a ella le parecían una "Boy band" se acercaron a hablar con ella, pero hubo uno en particular que se llevó todas las miradas de Marta Riesco: "Le quiero localizar".

La influencer no se quiso dejar ni un solo detalle de su descripción: Rubio, de ojos azules, brazos tatuados y parecía una estrella del rock. No se queda aquí el asunto. Marta quiere algo más que una noche con este chico con el que ha tenido un auténtico flechazo y ha movilizado a sus seguidores para encontrarle lo antes posible: "Comunicado: quiero encontrar a este chico con el que estuve hablando. Voy a dar los detalles, tenéis que ayudarme a localizarlo. Estuvimos hablando un montón de rato, me dijo que era futbolista. Luego vino una persona a hablar conmigo, estuvimos una hora y el muchacho fue a hablar de nuevo conmigo, pero como vio que yo estaba en otra conversación que no terminaba se fue".

Pese al trágico desenlace de lo que podría haber sido una preciosa historia de amor, Riesco no se rinde: "Quiero que sepas que te estoy buscando". A continuación, Riesco realizó una exhaustiva descripción en la que incluyó los datos que se le habían quedado en el tintero: entre 25 y 30 años, camiseta blanca, zona VIP, chupa de cuero...

"España, pido vuestra colaboración ciudadana. El amor está en vuestras manos", enunció la influencer. "Para un día que salgo y encuentro un tío guay me habéis interrumpido". A continuación, cedió el testigo a su amiga para que diera su opinión: "Pensé que era el amor de tu vida. El chiquillo se pidió una copa con sus amigos, volvió a intentar hablar contigo y obviamente se acabó marchando".

Esta vez Riesco fue más lejos y le pidió a uno de sus contactos si el dj podía mandar un mensaje por megafonía: "¿Quién era el chico que anoche estaba hablando con Marta Riesco? Por favor, mándale un mensaje a Marta Riesco".