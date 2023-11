Tamara Gorro se encuentra en pleno proceso de recuperación tras pasar por quirófano. La influencer se sometió a una rinoplastia hace unas semanas y ahora disfruta de los primeros resultados incluso sin férula, aunque aún le queda mucho para ver cómo queda finalmente.

Pese a no contar con el mejor estado de salud posible, Gorro se sigue mostrando totalmente abierta con sus seguidores, mejor llamados "familia virtual", y comparte su día a día y su estado de salud. Sin embargo, la influencer reconoce que no está haciendo todo como debería y que se está saltando el reposo: "Y ahora cómo le digo a mi doctor que no me encuentro muy bien. Qué burra soy. Ayer me encontraba un poco peor porque no se puede estar así después de una operación, sin reposo".

Aun así, Gorro ya empieza a notar los cambios en su cara. "Si esto ya casi es mi ojera natural", comentó sobre su apariencia. Como un buen domingo, la tertuliana y modelo se tomó el día para descansar y, de paso, conectar con su familia a través de un preguntas y respuestas que fue contestando en su canal de difusión de Instagram.

Un duro divorcio

Entre todas las preguntas que ha respondido sinceramente Gorro, la del divorcio fue una de las más relevantes. Un seguidor quiso saber cómo se sintió después del divorcio y ella no tuvo ningun reparo en responder: "Me sentí destrozada".

Tamara Gorro quiso extenderse un poco más en cuanto a cómo fue aquel primer día después de firmar: "Recuerdo que ese día salí del juzgado y vine a casa llorando muy mal, porque es como poner punto y final a una etapa. Creo que es una situación que no es agrdable a no ser que sea todo lo contrario".

Su matrimonio con el ex futbolista Ezequiel Garay llegó a su fin en diciembre del año 2022 tras ocho años casados y dos hijos en común. Aun así, parece que ambos siguen manteniendo una relación bastante cercana, tal y como han dejado ver en varias ocasiones en las que han sido captados por las cámaras.

La historia llegó hasta tal punto que Tamara Gorro aprovechó su colaboración en el programa 'Y Ahora Sonsoles' para ser sincera sobre el estado de su relación. La colaboradora televisiva dejó muy claro que noo existía reconciliación y que tampoco estaban juntos. Y es que hay que tener en cuenta, tal y como ella misma ha recalcado, que tienen dos criaturas juntos y que es importante mantener una buena relación: "'Uno se puede divorciar, pero nunca separar. Creo que la estabilidad de una criaturas, tanto en un divorcio malo como en una bueno es lo imprescindible".

No ha sido fácil esta etapa para Tamara Gorro, que lucha contra una depresión de la que también ha hablado en esta ronda de preguntas y respuestas. "Estoy en una fase en la que veo la luz y nunca mejor dicho. Antes estaba en un túnel por tres años y ahora sigo en ese laberinto pero ya veo la luz y voy buscando la salida", se sinceró la modelo. Además, aclaró que aunque sigue en el camino, "sabe que va a salir".