Marta Rieco sigue dando pasos adelante en su recuperación. La influencer ha pasado este último año por una etapa muy dura de su vida, después de su ruptura sentimental con Antonio David y el fulminante despido de Telecinco. La que fuera colaboradora televisiva de El Programa de Ana Rosa y de Fiesta lucha por encontrar un nuevo puesto en el que se le reconozca su labor como periodista y reconducir su trayectoria profesional.

Todo este proceso ha llevado a Riesco a pasar por momentos oscuros para los que ha necesitado recurrir a las pastillas. Y es que la influencer ha estado recurriendo todo este último año a su ayuda para conciliar el sueño por las noches y quitarse de ellas no está siendo tan difícil, a pesar de haberlo hecho de un día para otro.

"No he vuelto a tomar ninguna pastilla para dormir, así que voy a hacer seis días sin tomar nada para conciliar el sueño", confesaba la influencer a sus seguidores de Instagram, con los que mantiene una relación muy cercana. Si bien los días anteriores lo había pasado un poco peor, ahora se encuentra en un buen momento: "Sé que hay gente a la que le provoca diferentes reacciones".

No obstante, antes ha tenido que pasar por varias noches malas que parece que ahora le dan paz: "Me ha pasado lo de las pesadillas, pero esta ha sido la primera noche que no he tenido, así que súper bien". En cuanto a si le ha resultado un proceso difícil, lo cierto es que no. "Sé que hay mucha gente a la que le ha costado, pero a mí excepto los tres o cuatro primeros días, lo llevo bien y voy a cumplirlo a rajatabla. No voy a tomar nunca más ninguna pastilla para dormir", comentó la influencer.

Nuevo giro en su estado de salud

Aunque todo pareciera ir como la seda, esta noche ha vuelto a producirse un giro en los acontecimientos: "¡Buenos días! Las pesadillas volvieron pero he vuelto a hacerlo. He vuelto a dormir sin pastilla. Un día más, un día menos". Todo este proceso de superación personal parece estar sirviéndole también a sus seguidores, que le dejan mensajes como este: "¿Sabes que eres mi motivación desde el verano? Abro Instagram para verte porque siempre son mensajes positivos. También tenemos derecho a estar mal, pero tú eres sincera y transpaernte y no solo cuentas lo bonito. Yo también he pasado una racha regular y has sido mi motivación diaria".

Hace unos días la influencer soltaba el bombazo de que había empezado con este proceso: "Unas pesadillas que estoy teniendo muy fuertes, me ha dicho el médico que es normal, que es por el mono y que tengo que aguantar. Que en una semana o un par (esperemos que antes) se pasará, pero jolín... se pasa mal".

De hecho, Riesco dio un ejemplo de lo que pasaba por su mente cuando dormía: "He soñado que era una asesina y que me asesinaban. Total, todo muy real y muy fuerte, pero me estoy desenganchando".