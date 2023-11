Laura Escanes amplía la familia con un nuevo miembro que casi ha recibido con más alegría su hija Roma. La influencer se encuentra en un momento muy especial de su vida, abrazando tanto las bienvenidas como las despedidas.

Después de una racha complicada tras hacer frente a los comentarios después de anunciar su ruptura con Álvaro de Luna, la influencer está contentísima y vive un momento precioso a nivel familiar. Escanes no puede estar mejor rodeada ahora que a su casa se ha sumado un nuevo y diminuto integrante.

La influencer daba la bienvenida a Rock con un emotivo vídeo donde dejaba ver a sus seguidores un poco más de su vida íntima al mostrar la sorpresa a su hija. La pequeña Roma recibía con mucha alegría la llegada del cachorro que a partir de ahora crecerá junto a ella.

Roma recibía con carcajadas y sonrisas a su pequeña mascota: "Mira cómo quiere a mamá. Eres tan bonito que me exploto. ¿Cuánto quieres a mamá y a Roma?".

Rock ha llegado hace solo unas horas a casa de Laura Escanes y parece que ya empieza a revolucionar a la familia. "Sin maquillaje y cara de dormir con un bebé", publicaba la influencer en una de sus historias. Y es que parece que ni la influencer ni su hija se separan del cachorro que a partir de ahora llenará su vida de alegrías.

Un gran momento personal

A nivel laboral, no dejan de abrirse nuevas puertas para la influencer. Tras lanzarse a la televisión para presentar por primera vez un programa en la televisión catalana, un nuevo proyecto llamó hace unas semanas a su puerta: la presentación de las Campanadas. Laura Escanes dará la bienvenida al año junto a Miki Núñez y todas las familias que se despidan del 2023 desde TV3.

Su ruptura, sin embargo, no ha sido tan sencilla de llevar, sobre todo a raíz de los rumores que han saltado sobre lo que había podido ocurrir: "Ya es dolorosa una ruptura, como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por 4 fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros".

Escanes estalló contra todo lo que estaba rodeando a esta cuestión: "Estos días he visto varios titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada".

La influencer quiso dejar bien claro que no había motivos oscuros detrás de su separación: "Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación".