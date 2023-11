Anabel Pantoja se desplazará inminentemente a la casa de San Agustín de Guadalix. La colaboradora televisiva es de nuevo la apuesta del programa para darle juego al reality después de una edición cuanto menos convulsa en la que han abundado los abandonos y las nuevas incorporaciones al reality.

Antes de despedirse del mundo real durante tres días, la influencer ha querido despedirse de su madre, con la que mantiene una relación muy estrecha y a la que se lleva a todas partes. Hace tan solo unas horas celebraban juntas el cumpleaños de su madre en la playa.

De todas formas, no ha sido la primera incursión de la influencer dentro de la casa. Hace unas semanas, la sobrina de la Pantoja se colaba en el concurso junto a Belén Rodríguez para dar una sorpresa a los concursantes que en aquel momento seguían dentro de la casa. A pesar de que todos estaban avisados de que alguien iba a entrar, no esperaban encontrarse con dos visitantes vestidas de alienígenas cuyo propósito era esconder un sobre misterioso. A su paso dejaron un sobre con cien euros que finalmente encontró Luitingo, que decidió usar el dinero para tener una cita con su compañera Pilar Llori.

Sin embargo, esta participación va un poco más allá. El programa anunció la entrada en la casa de la colaboradora televisiva, que tendrá que dejar sus proyectos aparcados de manera temporal hasta que vuelva a salir de Guadalix. Esta Anabel Pantoja irrumpirá en Guadalix junto a otras dos famosas para hospedarse en el hotel que esta semana se ha instalado en el concurso como prueba semanal.

Lara Álvarez adelantaba su participación con una serie de pistas: "Tiene millones de seguidores en las redes sociales y su apellido es casi tan importante como su nombre". De momento, se desconoce quiénes serán las otras dos integrantes, aunque hay un encuentro que seguro se producirá: el de la colaboradora con Jessica Bueno, ex muje de Kiko Rivera -primo de Anabel Pantoja-.

Último desayuno

"Me voy de inquilina, pero yo me temo que esto no lo va a haber allí, así que se vienen conmigo en la maleta", contó la influencer en sus redes sociales, haciendo referencia a unas tabletas de chocolate y unos sobres de cacao en polvo.

Antes de poner rumbo a Guadalix, volvió a reunirse con su madre para disfrutar de un último desayuno juntas que los seguidores de la influencer tampoco se perdieron. Para la madre, un café con leche y unas porras; y para la hija, unas tostadas de pan con aguacate huntado y un huevo frito: "Esto no lo hay en Guadalix. Si lo hubiera...Si lo hubiera...".

Anabel no será nueva en Gran Hermano VIP. Hay que tener en cuenta que la sobrina de la Pantoja es una habitual en los programas de Telecinco y que normalmente se deja caer por el plató de GH.