Gloria Camila no está pasando un momento fácil en su vida en estos momentos. Las revelaciones de Rocío Carrasco acerca de la situación familiar en el documental 'En el nombre de Rocío' sentaron como un jarro de agua fría a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, que tuvo que poner distancia con el mundo de la televisión tras la presión mediática.

Sin embargo, a través de sus redes sociales Gloria Camila se desahoga con sus seguidores. Al menos su hermano José Fernando se muestra como un apoyo fundamental en su vida. Los hermanos no se han separado en ningún momento de su vida y han vivido juntos los momentos más determinantes: desde su adopción y llegada a España como la exposición mediática.

Todo el tema de su adopción siempre ha sido bastante complicado para Gloria Camila, y es que muchos de los comentarios vertidos contra ella y su hermano han ido al hilo de esta cuestión. Tampoco ha sido fácil para la hija de Ortega Cano hablar sobre esto, más aún si tenemos en cuenta que durante unos años de su vida su adopción fue un tabú. "Nunca he hablado de este tema con mis padres, yo me entero de que soy adoptada por el colegio", reveló Gloria Camila.

Esto no quita, claro está, que no esté agradecida a sus padres: "Cuando nos adoptan somos los primeros que lo vemos como algo positivo. Estoy súper agradecida de tener la familia que tengo, para mí fue como una familia nueva, la queremos como si fuese nuestra propia familia".

Sin embargo, pese a que la relación con su padre ahora sea buena, Gloria Camila asegura que él no es consciente del momento por el que está pasando: "Mi padre no es consciente ni de la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo he sufrido durante la vida o durante el último año y medio".

En este mismo directo, Gloria Camila hizo un llamamiento a su padre para decirle que tenían que ir a Colombia y el torero, que estaba participando en la emisión, no dudó en contestar a su hija: "Mira Gloria, que sí que vamos a ir a Colombia. Vas a conocer a tu tierra y a tu familia". La contestación de su hija, desecha en lágrimas, fue un: "Ya veremos, mi tierra está bien".

El proceso de adopción

Todos estos temas los ha tratado Gloria Camila durante un directo en redes donde no ha escatimado en detalles y donde, de hecho, incluso ha profundizado en cómo fue la adopción. Al parecer, Rocío Jurado y José Ortega Cano viajaron a Colombia para adoptar a José Fernando. Sin embargo, cuando les contaron que tenía una hermana pequeña de tres años, la cantaora tomó la decisión de llevarse a los dos: "Estoy de suerte y porque hay humanidad. No venían a por mí, pero al ser hermanos biológicos no nos quisieron separar. Nos dieron una nueva vida a los dos, bastante bonito es un gesto así".