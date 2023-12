Las cosas no están siendo fáciles este último trimestre de embarazo para Violeta Mangriñán. La influencer ha vuelto a sufrir un preocupante percance en plena madrugada que ha activado todas las alarmas. Una historia publicada en plena noche hacía entender a sus seguidores que algo había ocurrido de nuevo; y es que tan solo unas semanas atrás Mangriñán ya había tenido que ser ingresada en el hospital por una gripe A que la llevó a ser ingresada hasta dos veces de urgencia.

Sin embargo, esta vez el asunto tenía más gravedad, ya que estaba directamente relacionado con Gia, la bebé en camino. Era ya entrada la madrugada cuando Violeta en su semana 31 de embarazo, se desveló muy preocupada. Algo no andaba bien: "¿Me creéis si os digo que le estoy cogiendo miedo a las noches? Hace un rato al ir al baño he sangrado, cosa que en ningún caso es normal estando casi de 32 semanas de embarazo".

La cosa no quedaba ahí: Gala también estaba mala, con fiebre y vómitos, así que todo apuntaba a que iba a ser una noche larga. De todas formas, Mangriñán se puso en contacto con su ginecóloga para saber cómo actuar: "Mañana por la mañana iré a urgencias a primera hora, a menos que no vuelva a sangrar durante la noche".

La siguiente historia la compartió casi a las cinco de la mañana; así que todo apunta a que ha sido una noche complicada para la familia. Hace unas horas, la infleucner comentaba cómo había ido esa visita al hospital: "Recién llegamos a casa del hospital. Gala tiene bronquitis, está muy pachucha con fiebre y se ahoga con su propio moquito, le han mandado antibiótico y jarabes para que mejore".

No obstante, la pequeña de la casa no ha sido la única que ha tenido que "pasar por boxes". Por suerte, todo había quedado en un susto, aunque sí que había surgido un inconveniente: "Gia está perfecta y encajada de nuevo correctamente (no voy a emocionarme con esto porque esta niña parace una máquina centrifugadora)". Mangriñán tranquilizó a sus seguidores explicándoles a qué se había debido ese sangrado nocturno: "El sangrado fue del cuello del útero que al parecer lo tengo más sensible de lo normal".

Aún quedaba por delante la revisión de otra integrante de la familia, su perrita Canela, y después, bromeaba Mangriñán, "a comprar un cargamento de amuletos y palo santo porque ya basta". Estos percances de última hora han coincidido con una noticia a nivel profesional de lo más especial para Violeta: su portada e Women's Health, donde ha posado en ropa interior y luciendo su barriga de embarazada. "Que alguien me pellizque..." comentaba emocionada. Toda esa alegría terminó tornando después en un discurso más serio después de recibir un comentario muy desagradable en la publicación al que se vio obligada de contestar y bloquear: "La crueldad en redes no tiene límites. Afirmar algo así sin tener ni idea me parece además algo taaaan grave que no me cabe en la cabeza. Por supuesto esta chica no debe tener hijos, ni por supuesto ningún amigo o ser querido que sufra TCA. Ojalá algún día la crueldad en redes se pague como se debe. "Ugo", vergüenza da leerte. No busquéis el comentario porque evidentemente la he bloqueado".