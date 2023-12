Planes de ser madre. Esta es una de las sorpresas que Marta Riesco ha compartido durante su entrevista con el periódico La Razón, donde también se ha desahogado acerca del momento vital por el que está pasando a raíz de su despido de Telecinco. Hace unas semanas, la influencer contaba a sus seguidores que había participado en una conversación que pronto iba a ver la luz y que además le abrió las puertas a una oportunidad imperdible.

Riesco acudió a un evento plagado de periodistas de renombre donde se encontró con todo tipo de gente: desde saludos reales a encontronazos totalmente innecesarios. ¿Cómo aterrizó la influencer en esta fiesta? Pues resulta que se llevó muy bien con su entrevistador y este intercedió para que le llegara una invitación, así que tampoco pudo llevar a ninguna persona cercana con la que desenvolverse con más naturalidad.

Hace unas horas la influencer anunciaba que ya había salido a la luz la entrevista y hemos podido saber, entre otras tantas cosas, uno de sus sueños: ser mamá. Marta Riesco es consciente de que está cerca de llegar a una edad en la que tendrá muchas más dificultades para poder ser madre y sin una pareja estable con la que tener un bebé tenerlos por su cuenta es ideal.

Marta Riesco, madre

Riesco ha contado que ser madre para ella es una gran ilusión y que "lo tiene clarísimo". Tanto es así que esta conversación ya está sobre la mesa y su familia ya es plenamente consciente de que si "el amor no llega y quiere ser madre, por supuesto que lo hará".

La conversación llegó a este punto después de abrir el melón sobre las tantas citas que la influencer está teninendo con distintos hombres. En efecto, este momento de "sí a todo" está llevando a Marta Riesco a conocer a muchas personas diferentes, aunuqe parece que no se ve en el momento de conocer a alguien con el objetivo de que se convierta en su pareja estable.

Lo que sí tiene en mente con vistas a un futuro cercano es congelarse los óvulos. Eso sí, ahora no es el momento indicado: "Tengo 36 años y si no lo hago ya, no me van a dejar hacerlo más adelante, pero ahora solo quiero divertirme".

En cuanto a una posible fecha límite para ser mamá, en un principio lo tiene claro: los 40 años. Antes de dar este paso, sin embargo, le gustaría tener una situación laboral algo más estable.

El tema del trabajo parece que poco a poco va resolviéndose para Marta Riesco. La influencer se enfrentará en los próximos días al juicio contra la productora de Ana Ros tras su despido. Tiene claro que aquella puerta que le cerraron ha afectado más de lo que pensaba a su carrera porque todos sus compañeros que estaba en la misma situación han encontrado un nuevo puesto de trabajo y ella no.