Chenoa no ha pasado por unos meses fáciles. Parece que la vida va más rápido de lo que le gustaría a la cantante que, si echa la vista atrás tan solo un año y medio podía verse caminando hacia el altar para casarse. Ahora, sin embargo, las cosas son muy distintas. Ese es el tiempo que le ha durado su matrimonio con Miguel Sánchez Encinas y ahora, al menos, trata de tomárselo con humor.

Así ha sido uno de los últimos momentos que ha protagonizado la artista, donde ha querido ir un poco más allá y contestar con contundencia a la pregunta de si estaba casada. Lo hizo oficial en uno de los espacios en los que colabora ya que, si bien su carrera musical no ha vuelto a adquirir el resplandor que tuvo durante su paso por Operación Triunfo, a Chenoa se le han abierto muchas puertas como presentadora.

'Tómatelo menos en serio' es un podcast de Europa FM donde suele contar con bastantes invitados de distintos campos con los que disfruta de una conversación al ritmo de bebidas espirituosas. En esta ocasión, la invitada del formato era la actriz Claudia Traisac. El colaborador del programa, Ventura, preguntó a las presentes cuál era la cosa que hubieran organizado y de la que más orgullosos estaban, una pregunta que arrancó en seguida la carcajada malévola de Chenoa.

"Es nuestra villana", afirmó sorprendida Andrea Compton -también colaboradora-, que añadió: "A saber lo que hay ahí dentro". Este late night presentado por Chenoa. En ese momento Ventura, de manera habilidosa, le lanzó la pregunta que todo el mundo esperaba a Chenoa: "¿Ibas a decir tu boda?". Esto provocó una carcajada aún mayor, aunque la artista aseguró que no era eso lo que rondaba por su mente.

Aun así, lo cierto es que su compañero no iba desencaminado: "No, pero podría serlo perfectamente. Me lo curré un montón". Claudia Traisac andaba aún un poco perdida después de lo que acababa de ocurrir y preguntó directamente después de que sacaran otra botellade alcohol para ella: "Pero, ¿sigues casada?". La respuesta de Chenoa fue directa: "No, me ha salido fatal".

QUE PUTA REINA ES CHENOA pic.twitter.com/hwQglHwEdc — me falta un hervó (@oleemequivocao) 15 de diciembre de 2023

"Más o menos en España esto se ha sabido un poco, por lo que sea", comentó Andrea Compton con humor. Elena Furiase, algo confundida, quiso saber un poco más: "¿Te casaste en Leganés?". No obstante, lo mejor fue cambiar de tema, aunque Chenoa no dejaba de repetir que "estaba bien": "Ay, que bien me encuentro ahora".

La actual presentadora de Operación Triunfo esta vez no quiso regalarle a la televisión una imagen como la que ya mostró en su ruptura con David Bisbal, ataviada con un chándal gris y dando todo lujo de explicaciones acerca de lo que había ocurrido. Esta vez, tanto la cantante como su ex pareja han sido parcos en palabras y no ha habido explicación ninguna acerca de lo que ha ocurrido entre ellos.