Marta Riesco ha cumplido los deseos de sus seguidores y, tras mucho tiempo postergándolo, les ha concedido su tan esperada 'Chapamarta Christmas Edition'. Estas semanas se le han juntado a la influencer un largo gripazo, varios eventos y compromisos profesionales y, las tan esperadas cenas navideñas, pero eso no ha sido impedimento para que finalmente haya sacado un hueco para extenderse todo lo necesario.

En pleno proceso judicial contra la productora de Ana Rosa, Riesco se ha lanzado a la piscina para hablar sobre una de las anécdotas que vivió a lo largo de sus "cinco o seis años" acudiendo a estos eventos. Sin embargo, a pesar de que la historia empezara con ella dando 'La Campanada', lo cierto es que se tornó en bastante vergonzosa.

Aquel año, Marta Riesco era una de las personalidades del momento en la empresa de Ana Roja tras confirmarse su relación con Antonio David. "Si normalmente había prensa ese año había más prensa todavía porque era el primer año de las parejitas. Cuando me dejó mi expareja del coche parecía una celebritie, eran como los Grammy".

Cuenta Riesco que en el momento en que bajaron del coche los paparazzi se echaron encima mientras sus compañeros esperaban la cola para entrar. Sabiendo a lo que se enfrentaba, eligió un atuendo a la altura del evento, combinando con unos tacones que nunca antes se había puesto. Su madre ya le había advertido de que no se le ocurriera beber por todos los ojos que tenía encima, así que decidió ser "un poco prudente". No obstante, aclaró Riesco que "eso fue la teoría".

En un momento donde el ambiente laboral para ella no era el mejor, se acercó a una amiga y fue a por una copa de vino a la barra. "Cuando estaba con la copa con mi nueva amiga de Fiesta y cuando voy a salir de la planta segunda me encuentro a Patricia Pardo y nos ponemos a hablar", narraba la influencer. Sin embargo, lo que pasó justo después la avergonzó por completo: "Cuando nos estamos yendo mi sandalia pisa la alfombra, se da la vuelta Patricia y cuando voy a empezar a bajar las escaleras me caigo rodando cual bolo en una bolera desde el principio de la escalera hasta el final. Como un durum. Yo solo recuerdo rodar, rodar y rodar".

Riesco compartió la escena imitándola entre carcajadas: "Cuando vuelvo a tener consciencia de lo que me ha pasado cojo, miro y están Patricia y su amiga mirando". Todo el mundo empezó a rodear a Marta mientras ella se mareaba, como si fuera una película: "Cada vez estaba viniendo más gente y yo lo único que quería era morir, así que intenté levantarme".

El mayor miedo de la influencer era que los fotógrafos pensaran que estaba borracha, así que pidió ayuda para levantarse y decidió tomarse una pastilla: "Cuando salgo a la calle sin poder moverme vienen todos los paparazzis a preguntarme. Les dije que estaba tomando el aire, se van los paparazzi y cuando estoy apoyada aparece Emma García". La presentadora le preguntó si se siba a ir ya, así que se vio obligada a decir que sí y cogió un taxi que estaba a la salida.

"Llegué a mi casa llorando, yo no quería ir al hospital, empiezo a mirarme el cuerpo y veo que no tengo nada. Me quedé dormida y cuando me despierto desde Fiesta me dicen que me voy a Málaga. Me vestí como pude, unos dolores infernales, no me miré ni el cuerpo", relató la influencer.

Sin embargo, la realidad era que tenía el cuerpo lleno de moratones de la caída, aunque alguna cosa positiva ocurrió: "Lo único bueno que ocurrió es que como me largué a las dos horas no me pudieron implicar en lo de Alba Carrillo y Jorge".