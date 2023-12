El derrame cerebral que sufrió José Luis Gil hace ya dos años fue un auténtico golpe a nivel nacional. El mítico actor, conocido para el público general por su papel en La Que Se Avecina, se encuentra desde aquel 1 de diciembre recuperándose del ictus y de momento lo poco que hemos podido saber de él ha sido a través de las palabras de sus compañeros y amigos de profesión, pero sobre todo de su hija.

El ictus le dejó unas secuelas bastante graves, ya que no se trató de un infarto precisamente leve. Su hija Irene ha querido ahondar un poco más en el estado de salud actual de su padre a través de la revista Pronto, donde ha ofrecido unas declaraciones que entristecen al mundo actoral: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión".

La hija de José Luis Gil aclaró que llevan todo este tiempo hablando con los especialistas y, al parecer, "tampoco apunta a que las cosas se arreglen". Cuenta Irene Gil que los médicos no indican que no haya nada que hacer aunque, en su caso, "el paso del tiempo te hace perder las esperanzas". No obstante, aclaró que tiene movilidad y que reconoce a todo el mundo, pero que tiene ciertos problemas para comunicarse con el resto.

Actualizaciones sobre su salud

Irene Gil cuenta con un perfil público en Instagram en el que también se muestra bastante abierta. A todas aquellas personas que se preocupan por el estado de su padre ella no tiene problemas en contestar con alguna que otra actualizació. El último de estos mensajes lo compartió el pasado 24 de octubre, aunque recientemente celebraron en familia el 66 cumpleaños de José Luis Gil.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto".

Guiños en la serie

El elenco de La Que Se Avecina también echa mucho en falta a uno de sus actores más míticos. En un barco del que todos iban bajándose poco a poco, él aguantó hasta que el ictus impidió su continuidad sobre platós y escenarios. Aun así, la serie no se olvida de él y ha incluido pequeños guiños en el guión de esta última temporada a su personaje.

En primer lugar, los más avispados podrán fijarse en que en el piso de Bruno en su nueva casa hay unas fotos de Enrique Pastor. Además, los guionistas justificaron su ausencia señalando que se había marchado a vivir a Estados Unidos, por no hablar de los tantos comentarios que se hacen sobre él de manera habitual.