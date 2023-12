Isa Pantoja ha vuelto a la carga de nuevo con nuevas y convulsas declaraciones acerca de muchos de los temas que rodean a su familia. Lo ha hecho en uno de los programas que más están dando de qué hablar en el panorama mediático estas últimas semanas, ¡De Viernes!. A la polémica entrevista de Ángel Cristo, donde sacó a la luz algunos detalles oscuros de la relación de su madre con el Rey Emérito, le ha seguido la hija de La Pantoja, cuya historia familiar ha ocupado cientos de portadas de la prensa rosa.

Si cualquiera hace memoria en torno a alguno de los temas más comentados de los sucedidos en Cantora, seguramente le venga a la cabeza el manguerazo de Kiko Rivera a su hermana Isa. La que se convirtió en una de las discusiones más comentadas de la finja del Clan Pantoja nunca ha tenido respuesta de la protagonista de la historia, hasta ahora.

El episodio de la manguera

Si no sabes de qué estamos hablando, te hacemos un pequeño resumen. Rivera hijo contó en su momento que durante una bronca con su hermana terminó rociándola con una manguera de agua; una situación muy humillante para Isa Pantoja. Poco más se sabía de lo ocurrido hasta hace unas horas.

José Antonio León, presentador de ¡De Viernes!, ponía en antecedentes a los espectadores antes de lanzar la pregunta y basándose en las explicaciones que había dado Kiko: "En ese momento tú estabas un poco conflictiva por el hecho de querer salir a hacer tu vida y te lo impedían. Tuviste una discusión con tu madre y ella es la que llama a Kiko. Aparece allí Kiko fruto de la desesperación de tu madre y es cuando él te echa agua con la manguera".

No obstante, las versiones también habían apuntado hacia el hecho de que había mantenido relaciones sexuales con su primer novio, pero el presentador aclaró que esa no era la versión que a él le había llegado.

Isa Pantoja rompió por fin su silencio y explicó cómo habían sido en realidad las cosas y dejó claro que no se trataba de "un tema anecdótico": "Era porque tenía un teléfono y querían saber dónde estaba el teléfono porque no se lo daba".

La hija de La Pantoja dejó claro durante su entrevista que uno de los mejores momentos en su vida fue su infancia, pero su adolescencia en Cantora no fue nada fácil. Fue durante esta etapa donde sucedieron este tipo de incidentes familiares que derivaron en una ruptura total de las relaciones familiares: "La adolescencia son dos años que no fueron bonitos. Ya lo he aceptado, he pasado la página y para mí es como que ya está".

El encargado de solucionar aquella solución fue nada más y nada menos que su tío Agustín Pantoja, que salió de la casa para terminar con el asunto: "Fue él quien salió de la casa para que pararan y decir que esa no era manera de solucionar aquello".