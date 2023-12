Marta Riesco tiene un séquito de seguidores que siguen a su lado durante estos meses tan convulsos que terminarán con la resolución de su juicio contra la productora de Ana Rosa. No están siendo tiempos fáciles para la ahora reconvertida en influencer, que diariamente comparte cómo se siente con sus seguidores e incluso muestra sin pudor sus lágrimas de impotencia.

Ante todo, sus seguidores levantan el ánimo de Riesco con mutitud de mensajes de apoyo donde la alientan a seguir luchando e incluso le agradecen el acompañamiento que le hacen diariamente con sus 'chapamartas'.

No obstante, lo que la mayoría espera es que una influencer de este tipo destaque sobre todo entre un público más joven. Por eso, cuando a Riesco le llegan mensajes de un público atípico para ella, no puede evitar contener la emoción. Esta vez la periodista recibía un audio de una seguidora joven que, sin embargo, tan solo hacía de intermediaria entre Marta Riesco y su abuela.

"Por favor, una seguidora me ha mandado un audio de su yaya que también es seguidora mía. Y me muero. Tengo que compartirlo. Por cierto, ya la he dicho que la invito a comer dónde ella elija. Muero por conocerla", comentaba emocionada en una historia de Instagram.

A continuación, compartía el fragmento del audio en el que hablaba su seguidora más especial: "Dile a Marta que soy una seguidora de ella y que soy una yaya de Tarragona. Dile que gracias y que sido una y salvadora de ella que siempre daba la razón cuando explicaba cosas y yo la seguía como si fuera una hija. Le das un abrazo muy fuerte de parte de una yaya de Tarragona".

Un amor sin límites

Ahora mismo Riesco se encuentra rehaciendo su vida después de una ruptura de lo más mediática. No obstante, la influencer comparte sus días con uno de sus más cercanos, su perro Tomasito. Con él compartió hace unos días una postal navideña de lo más familiar con un mensaje donde hablaba de todo lo que quería a su mascota.

"Me dijeron que nadie le quería porque era 'feo'. Que era demasiado grande y que tenía el hocico para abajo (como yo antes de operarme de la nariz, pensé). Se llevaron a todos sus hermanitos y estuvo meses solo en una jaula. Sabía que Tomasito era el mío, que ese era mi perro. Me estaba esperando. Fíjate lo que es la vida, ahora le paran por la calle y me dicen que es guapísimo. No sé si es caniche, si es perro de agua, si es mezcla. ¿Qué más da? Solo sé que es el perro más feliz del mundo y mi vida es mejor desde que él apareció en ella. Ahora Tomasito es modelo. Al menos por un día. Y lo más importante , es todo amor. Gracias a mis seguidores por quererle tanto. Me hace más ilusión cuando le paráis a él por la calle que a mí. ¡Lo juro! Dos patitos feos se convirtieron en cisnes".