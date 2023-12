Alessandro Lequio sigue negándose a conocer a su nieta, incluso si se trata de eventos importantes como ha sido en esta ocasión su bautizo. Es la cara opuesta de una moneda en posesión de Ana Obregón, que celebra muy emocionada cada pasito en la vida de su pequeña. Ante tanto desplante público -y privado- de Lequio a su exmujer, cabe preguntarse si la presentadora por fin se había rendido o si, por el contrario, dejó caer una invitación para el bautizo en el buzón del abuelo de la pequeña Ana Sandra.

Pues el colaborador de 'Vamos a Ver', programa de Telecinco, no se ha cortado y ha roto su silencio sobre su respuesta. Resulta que Ana Obregón sí que invitó a Lequio al encuentro, pero fue él el que declinó acudir a la ceremonia. El programa emitió las imágenes del bautizo y Joaquín Prat lanzó una pregunta directa al abuelo de la niña: "¿Te provoca algún tipo de sentimiento o algún sentimiento que no quieres compartir con nosotros?".

Respuestas escuetas

Después de la insistencia de su compañero de plató, Alessandro respondió de manera escueta: "claro que me invitaron y no contesté. Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto". No obstante, Lequio se mantuvo en su postura habitual y no quiso emitir comentarios de más: "Por respeto a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada que tenga que ver a mi hijo".

¿Y cómo se produjo dicha invitación? Pues Alessandro Lequio también aclaró si había existido un acercamiento con Ana Obregón o si, por el contrario, habían existido intermediarios de por medio. Al parecer, no existió ni una llamada ni una tercera persona; solamente un mensaje de texto que Lequio contestó con el absoluto silencio.

El sonado bautizo

Ana Obregón llegó cargada de ilusión en un brazo y con su nieta Ana Sandra en el otro a La Moraleja, donde se llevó a cabo la ceremonia. Ataviada con un vistoso vestido de color rosa del diseñador Rubén Hernández, la presentadora televisiva dejó a un lado el luto por su hijo, con el que estuvo vistiendo de colores blanco y negro.

Su nieta ha sido el motivo de su sonrisa tras la enorme pérdida que sufró con el fallecimiento de su hijo Álex el pasado año a causa de una enfermedad que finalmente no logró superar. Obregón parece estar totalmente al margen de la polémica que la rodea desde el primer día que estalló la noticia.

El recuerdo del padre de la niña está más vivo que nunca, y así lo demostró la abuela vistiendo a la niña con el mismo faldón que llevó su padre cuando apenas era un bebé. En cuanto a los padrinos del encuentro: Giacomo, un amigo cercano de Álex, y Celia, sobrina de Obregón.