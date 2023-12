Eurovisión ya calienta motores en España con la final del Benidorm Fest. La fiesta de la música en Benidorm apareció para renovar formato y darle al público la oportunidad de participar en la elección del representante español en el festival de música europeo.

De aquella primera y polémica edición salió una vencedora a la que le faltó tiempo para dejar a la audiencia boquiabierta con su 'SloMo'. Chanel se coronó con un tercer puesto que dejó a España en lo más alto de la tabla después de unos años muy pobres en la competición.

Su testigo lo recogió Blanca Paloma, que consiguió cosechar un 17º puesto en una edición donde otra canción destacó de manera fulminante en las listas de éxitos españoles: Nochentera, de Vicco. Y aunque se trate de una competición creada para dejar a España en el mejor puesto posible de las calificaciones y unir por una noche a la nación, lo cierto es que entre los mismos competidores también surgen enfrentamientos.

Lo ha revelado Chanel, que confiesa haberse enterado de que no es plato de buen gusto para todo el mundo. La artista se encontraba visitando el podcast de Xuso Jones para Podium Podcast, Poco se Habla, cuando salió el tema del Benidorm Fest. El también cantante y ahora presentador del podcast recordaba el año que estuvo a punto de representar a España en Eurovisión. Y es que el cantante quedó en el segundo puesto en Objetivo Eurovisión -clasificación previa al Benidorm Fest- en el año 2016 con su canción 'Victorious'.

El motivo del enfrentamiento

Aquel año, sin embargo, la que se llevó el pase al festival que se celebraba en Estocolmo fue Barei con su 'Say Yay!'. Su pegadizo baile, sin embargo, se quedó en el puesto 22, pese a que las apuestas posteriores a la actuación la colocaban en el cuarto. "Fue el año que fue Barei que yo quedé segundo", dijo Xuso Jones, que se quedó impactado con la respuesta de Chanel.

perdón y este beef? qué me he perdido?! 😳 pic.twitter.com/hk4VlL2OmF — d🖤nn. (@itsallaboutdann) 18 de diciembre de 2023

"A Barei no le gusto", dijo la artista. Sin embargo, el presentador no pareció entenderlo en un principio: "¿A Barei no le gusa Eurovisión?". "A Barei no le gusto yo", contestó tajante Chanel. Los presentadores, llenos de dudas, quisieron saber cómo se había enterado: "Vi entrevistas".

Xuso Jones no daba crédito: "A Barei no le gusta Chanel pero no sabes el por qué". Chanel rompió una baza en favor de su compañera de profesión: "A mí no me gustan las gambas". El presentador, por otro lado, siguió en sus trece: "A quién no le va a gustar lo que hizo Chanel en Eurovisión, hay que estar un poquito ciego y sordo".

No obstante, en los comentarios muchos seguidores del formato argumentaron que lo que Barei quiso decir es que no le gustaba la letra de SloMo. Barei había opinado sobre la canción en su momento durante una entrevista con Malbert en su podcast La Red Room.

Al parecer, en su día Barei defendió que siendo madre la uqe quería que ganara fue la canción de Rigoberta Bandini: "Siendo madre me toca mucho la fibra, pero es verdad que la de SloMo como letra no es algo que me guste, pero entiendo que es muy pegadiza, muy bailable y para hacerlo a la vez hay que valer".