Después de poco más de un año de matrimonio, Chenoa y el médico Miguel Sánchez Encinas decidieron poner fin a su relación este pasado noviembre. A pesar de la ruptura, la cantante y presentadora se encuentra viviendo un buen momento gracias al éxito de 'OT2023' y no ha dudado en abordar el tema del fin de su matrimonio.

En el último programa de su podcast 'Tómatelo menos enserio', que presenta en Europa FM, la cantante rompió a carcajadas cuando le preguntaron si se acordaba de su boda. "Me lo curré un montón, te lo digo en serio", añadió entre risas. Sin embargo, en medio de la divertida charla, la actriz Claudia Traisac le preguntó directamente si seguía casada, a lo que Chenoa contestó de manera natural: "No, me salió fatal".

Unas declaraciones que dejan claro que la triunfita ya ha puesto fin a su matrimonio. Y aunque parece que no le importa hablar del tema sin tapujos, la cantante prefiere pasar desapercibida en su día a día. Así lo ha demostrado en la estación de AVE de Atocha, vistiendo de incógnito con gafas de sol, bufanda y gorra para evitar ser reconocida. Ante las preguntas de la prensa sobre su divorcio, Laura estalla: "¿Me vais a dejar?". Aunque no confirma si el divorcio ya es efectivo, su semblante serio refleja los duros momentos que está atravesando.