Momento complicado en la vida de Jessica Bueno. Tan solo unos meses después de empezar su relación con Pablo Marqués, la pareja decidió poner punto y final a su romance después de que la modelo saliera de la casa de San Agustín de Guadalix.

Su paso por Gran Hermano VIP afianzó nudos que deshizo por otro lado. A medida que avanzaban las semanas, Bueno se estrechaba el vínculo con Luitingo a ojos de toda España. Mientras tanto, Marqués disipaba paulatinamente todo su apoyo a la que aún era su novia hasta poner un océano de por medio y marcharse a Miami la semana que se producía su expulsión.

Las especulaciones estaban por todas partes después de que ninguno de los dos publicara el sonado encuentro en redes hasta que finalmente Pablo Marqués estalló y decidió desmentir el hehco de que siguieran juntos.

Aprovechaba mientras tanto Luitingo para confesar que estaba enamorado de su excompañera de reality, pese a que ella afirmara rotundamente que solo eran amigos. No obstante, afirmaba Bueno que "habían hablado" de verse durante estas navidades en Sevilla.

¿Nueva ilusión?

Con Luitingo inmerso en la final de GH, Jessica Bueno sigue haciendo campaña en favor de su amigo para conseguir convertirle en ganador del reality de Telecinco. ¿Amor incondicional o un romance en camino? Como es habitual en este tipo de situaciones, los fans de la pareja han creado unas cuantas cuentas en las que recopilan fragmentos de los concursantes, en su mayoría juntos. Tanto es así que la influencer ha compartido un par de fotos de una de estas cuentas de Instagram, @jessica_luitingo.

Bueno rescataba estas fotografías de "reina vuela a casa", "jessi vuelve a casa". Si nos adentramos en esta cuenta, descubrimos un perfil lleno de fotografias de ambos concursantes, aunque en la historia compartida por la modelo tan solo se ven fotos de ella. A continuación, algunas fotografías de la página que ha compartido Jessica Bueno.

La confirmación de la ruptura

Toda esta historia llega después de que Pablo Marqués decidiera quitarse de en medio y comenzara el enfrentamiento en redes entre ambos. "Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa pero no podía defenderme y además no quería. Ahora sí quiero. Ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella".

No tardó en llegar la respuesta de Jessica Bueno: "Expresé a P mi confusión y caos mental, le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos. Unos días después, el domingo, "nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta, nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo, por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató".