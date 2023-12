Gran Hermano VIP está llegando a su fin. La octava edición del reality de los famosos ha dejado momentos para el recuerdo de la historia de Telecinco, aunque si por algo se ha caracterizado ha sido por las sonadas expulsiones que se han ido produciendo a lo largo de su emisión.

Y es que si hay una palabra que defina esta temporada es sin duda alguna la polémica. La bronca de Álex Caniggia y Gustavo ante las cámaras -aunque estas no grabaran el momento para evitar su emisión en el 24 horas- provocó su salida obligada de la casa de Guadalix de la Sierra en plena madrugada. No era, sin embargo, la primera sorpresa que se había producido.

Las puertas de la casa de Gran Hermano VIP casi se transforman en giratorias de tanto intercambio: los que salen por los que entran en su lugar. La audiencia sufrió esta despedida forzada de Caniggia, quien se había convertido en uno de los favoritos para llegar a la final. Su cercanía con Laura Bozzo o Karina y su labia han dejado momentos icónicos; y es que el hijo del futbolista sabe cómo ganarse a su público.

Tanto es así que Caniggia dejaba boquiabiertos a sus compañeros con una anécdota bien sabida en el mundo mediático, pero que detalló al máximo para causar sensación enter Naomí, Albert Infante, Carmen Alcayde y Pilar Llori. El concursante, que volvía a la casa para reencontrase con sus compañeros de reality, sentaba a todos en la cocina y empezaba su monólogo: "De Bruyne, de la selección belga, con Courtois. Mundial de Brasil, Río de Janeiro. Concentración, todos los jugadores en el hotel. La mujer de De Bruyne en ese momento, en la concentración Courtois se la... en el hotel. Tremendo".

Todos quedaron asombrados con esa anécdota de la que ninguno tenía constancia pero que es más que conocida en el panorama mediático. "Siguieron juntos con Courtois después. Hijo de puta, amigos de la selección durante años. Salió en todas las noticias, lo mataron, obvio. Tienes dos o tres hijos y... yo no sé qué les pasa por la cabeza".

Los líos de Courtois

El portero del Real Madrid parece no dejar títere con cabeza. Su relación con la exmujer de su compañero de selección no salió adelante finalmente, pero rompió por completo su camaradería. No ha sido la única vez que Courtois ha sido objeto mediático.

Tampoco llegó a buen puerto su relación con la española Alba Carrillo, con quien fue portada de l aprensa del corazón al ser pillados como pareja sorpresa varias veces. Al parecer, se conocieron después de que ella le hablara por Instagram porque su hijo quería unos guantes suyos. Sin embargo, después de la negación pública del futbolista las cosas se torcieron y no acabó nada bien entre ellos.