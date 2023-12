Marta Riesco sube el tono en su cuenta de Instagram. La influencer ha recibido un jugoso regalo por Navidad que, aunque ha llegado un poco tarde por fechas, no caduca. Este calendario de Adviento no va de comer ni tiene fecha preferente de consumo, pero sí que parece haber dejado boquiabierta a la influencer en cuanto ha llegado a su casa.

A modo de cesta de Navidad, la nueva aplicación de citas para la que ha empezado a trabajar Marta Riesco, Gleeden, ha querido tener un detalle siguiendo la temática de su empresa. La periodista, ni corta ni perezosa, preparó un vídeo especial desnudando -y nunca mejor dicho- todos y cada uno de los huecos de este Calendario de Adviento sexual de la marca Satisfayer.

Con una música acorde a más no poder con el contenido del vídeo, Riesco ha procedido al 'unboxing': "Los cachondos de Gleeden me han enviado este calendario de adviento sexual que quiero abrir con vosotros. Cada vetanita un regalito".

Riesco aprovechaba este regalo para sincerarse con sus seguidores: "Me daba mucha curiosidad y claro... ¡Sé que a vosotras también, mis viditas pillinas! Decidme qué opináis de las primeras ventanitas…¡Yo estoy living! ¡Nunca he tenido nada de esto! Lo prometo".

Los comentarios, desactivados, ardían en su caja de mensajes directos. Tanto es así que alguno se lanzaba a enseñar la verdadera función de alguno de los juguetes que habían caído en las manos de la influencer, que no podía contener la risa.

Lista para lo que viene

Acto seguido, Marta Riesco preparaba una maleta con las cosas básicas para la nueva aventura: "Voy a poner un bañador, un chándal y unas mallitas del pijama porque me voy al spa de desconexión total y estoy que me muero de ganas".

Pese al momento laboral en el que se encuentra, ella sabe que es "una afortunada": "Me esperan 24 horas de mimos y estoy con unas ganas de llegar locas". Allí se encontrará nada más y nada menos con periodistas muy prestigiosos, así que no le podía apetecer más el plan.

La periodista no daba crédito a la habitación en la que le tocaba pasar la noche: "Esto es una locura". Riesco aprovechó para visitar Brihuega, en Guadalajara, y beber de los doce caños de la fuente para conseguir novio. Dicho y hecho, la influencer se mostró probando el agua de cada chorro.

Y es que su dura batalla contra la productora de Ana Rosa aún no tiene fecha de final y a Riesco solo le queda luchar, aunque sus seguidores reconocen su esfuerzo: "Porque eres luchadora inteligente, pasional y noble y no has dejado que ese mundo de farándula te pase factura cambiando tu esencia. Es muy difícil permanecer en el candelero y seguir siendo tú misma porque creas o no todas las personas somos influenciables al estar en un medio tan sórdido y que deslumbra e ilusiona de tal modo que puede confundir nuestra perspectiva de la realidad y del suelo que pisamos.Y tú no... tú has permanecido impoluta y transparente, soñadora alegre y bella. Enhorabuena...".