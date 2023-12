Paz Padilla comparte las fechas próximas a las fiestas en buena compañía y con su carrera profesional a todo tren. La presentadora de televisión ha explorado muchas facetas y ya son unos cuantos los proyectos a los que se ha sumado: actriz, empresaria, influencer... Padilla está en todo. Tanto es así que acaba de ver la luz su último proyecto, esta vez en la cadena de Mediaset Cuatro.

'Te Falta un Viaje' ya va por el segundo de los cuatro programas que la presentadora y su equipo han preparado. En esta nueva aventura, Padilla y su hija Anna Ferrer visitan diferentes países para sumergirse de lleno en su cultura. Este docurreality aborda cómo es en realidad la relación entre madre e hija mientras le siguen las cámaras en cada nuevo destino.

"Os va a encantar saber más de su cultura y sobre todo de sus mujeres. Solo ganas de saber qué os parece. Próximo destino... Marruecos", compartía en una de sus últimas publicaciones. De hecho, este viaje le mueve muchas emociones: "Estos días de promo me han hecho recordar por qué nos hemos embarcado en esta aventura. Hace más de 30 años que cogí mis cosas para adentrarme en el maravilloso mundo del entretenimiento. Me costó mucho y he dejado mucho por el camino, entre otras cosas el tiempo con mi hija que hoy la vida me devuelve y con creces".

Sin embargo, no es junto a su hija con quien ha decidido felicitar las fiestas a sus seguidores. Padilla sorprendía a sus seguidores con un amigo muy especial con el que ya se había dejado ver en varias ocasiones y que ahora es uno de los actores más cotizados del momento: Miguel Ángel Silvestre. "Queremos felicitar las navidades", explicaba Paz Padilla.

Padilla dejaba claro ante sus seguidores el amor que tiene por su compañero: "Para qué quiero a Papá Noel si ya le tengo a él". Por su parte, Silvestre deseaba "que disfrutéis mucho de la familia. Salud, alegría, salud para toda la familia. Un besito" a todos los seguidores de la presentadora y finalizaba su discurso dándole un beso en la cabeza. La historia finalizaba con un "te quiero" y un medio beso de Paz Padilla a Silvestre.

Una relación inquebrantable

Paz Padilla y su hija mantienen una relación muy estrecha que va más allá de los lazos de sangre. Madre e hija se han hecho socias y este reality no es el primer proyecto que han sacado adelante juntas. NoNiNá es la marca de ropa que ambas han construido juntas y que tiene tienda física en Zahara de los Atunes.

"Somos Paz y Anna, madre e hija, con gustos diferentes, pero un objetivo muy claro: poner el corazón, la alegría y nuestra forma de ver la vida en todo lo que hacemos. NoNiNá nace de la idea de crear una marca que perdure en el tiempo y traspase generaciones, y cuya identidad contenga la carga emocional y la matriz cultural de nuestra tierra, Cádiz. Nuestro propósito es hacer llegar a cada cliente un trocito de este paraíso", definen las empresarias en la página web del negocio.