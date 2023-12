Las últimas veces que hemos hablado públicamente con Elsa Anka nos confesaba que estaba viviendo una de sus épocas más especiales por el nacimiento de su nieta, por todo lo que eso conllevaba y por cómo estaba disfrutando con la pequeña... pero lo cierto es que este último año ha tenido que hacer frente a la ruptura con su pareja.

Hace unas semanas hablábamos con ella y nos reconocía haber vivido situaciones en su vida que nunca hubiéramos imaginado... en concreto, momentos incómodos como mujer por su trabajo: "Sí, piensa que también por la edad que tengo, casi 58 años, sí. Ha habido situaciones que ahora mismo serían impensables" .

Situaciones que nunca llegó a decir públicamente porque "he tenido miedo y he estado intimidada para no hacerlo" y, además, "eran momentos en los que te jugabas el trabajo porque eran personas lo suficientemente implicadas en tu mundo laboral, bueno y fuera del mundo laboral".

Lo que vivió Elsa se trata de "una realidad" que han vivido muchas mujeres en su profesión y cree que "es muy necesario dar este paso y contar, hay ahora un montón de hombres cómplices, yo vivo e feminismo desde el acompañamiento con el otro género, me parece que hay hombres bestiales, todos estamos aprendiendo y no soy una feminista que catapulta al hombre. No es el enemigo" .

Y es que, por aquel entonces "callarlo era lo que tocaba entonces, además a niveles muy bestias" nos recalcaba que "yo he vivido situaciones, ahora mismo con quien me he desahogado ya lo sabe, sería remover con un palito las heces innecesariamente".

Experiencia

Ahora, pasado el tiempo, Elsa asegura que "eso sirvió como experiencia que en el momento fue muy dura, pero después te ayuda a prender tantas cosas, a saber, pasar pantalla que antes no sabíamos, ni si quiera lo que era ese significado. Lo cambiarías quizás sí pero quizás no me hubiera hecho la persona que soy hoy".

Además, nos confesaba que ha podido enfrentarse a esas personas después: "Sí, es verdad que a una de esas personas me la encontré, a otra no. Diría que son los dos pilares, aquello que más me ha tocado. Sí lo afronté con mucha fortaleza tuvieron que pasar años para perder ese miedo y para reforzar la confianza, la seguridad y saber quién eres y lo que eres, que nadie te puede pisar ni intimidar".

Por otro lado, le preguntábamos por una posible reconciliación con su pareja y Elsa se mostraba rotunda ante esto: "Habemus dado un paso. Cualquier cosita que digo, después veo unos titulares que me caigo para atrás".

Por último, en cuanto a su faceta como abuela, nos comentaba que "mis amigas me dicen 'abuelita dime tú' yo estoy feliz, comparto con otras como Arantxa de Benito, decimos nos ha rejuvenecido, no sé si por fuera, pero por dentro sí".